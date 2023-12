Uno de los casos más recientes de ese manejo acérrimo y contumaz en la conducción del Estado es lo que está pasando con la licitación de pasaportes, en la que están en juego recursos por más de medio billón de pesos ($559.000 millones). Pese a que el proceso estaba en marcha y solo había un oferente en la carrera –la firma Thomas Greg and Sons–, la Cancillería, después de varios ires y venires, declaró desierto el proceso en septiembre pasado.

¿El resultado? No solo el riesgo de intermitencia y hasta parálisis en la prestación del servicio de expedición de pasaportes, sino una demanda por parte de Greg and Sons por $10.000 millones como indemnización por perjuicios y daño reputacional. El caso está en conciliación, pero –pese a la pataleta del Gobierno–, la Cancillería no tuvo de otra que extenderle el contrato a la misma firma para continuar elaborando pasaportes hasta octubre de 2024.

Este episodio puso de presente además las rencillas y disputas que se viven en las huestes del “gobierno del cambio”, pues se conoció que –en medio del pleito jurídico–, hubo una acalorada discusión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora. Mientras que el canciller insistió en no conciliar, Zamora –en cumplimiento de su deber–, recomendó llegar a un acuerdo.

“Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito, ya voy a estar muerto”, dijo subido de tono Leyva, a lo que Zamora, a través de redes sociales, contestó: “Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”.