Uribe confirmó que no aspirará al Senado el próximo año

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe señaló que no está interesado en lanzarse al Congreso durante las elecciones del 2022. Según advirtió, se trata de una decisión que responde al proceso que lleva en la Fiscalía, en el cual se le acusa de presunta manipulación de testigos.

Uribe renunció a su curul en el Senado en agosto de 2020. Según argumentó en su momento, quería ocuparse de su proceso judicial. Entonces abrió un fuerte debate jurídico, pues, por su calidad de senador, la que lo estaba investigando era la Corte Suprema de Justicia. Con su renuncia, el proceso que se adelantaba en su contra pasó a la justicia ordinaria.

Pese a la investigación, varios sectores del Centro Democrático le han propuesto volver al Congreso. Sin embargo, en una entrevista en el programa web uribista La Bodeguita, el expresidente sostuvo que en esta ocasión no iba a participar en las elecciones legislativas.

“Digamos la verdad, este proceso judicial injusto, que me tiene tan afectado, creo que es una razón que me dice que mi nombre no debe estar en el Congreso”, aseguró Uribe.

Por lo pronto, ese proceso en su contra sigue avanzando y se espera que la Fiscalía resuelva si precluye la investigación, con la oposición de las víctimas.