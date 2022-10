En la nueva evidencia presentada por la Fiscalía, Arias insistió en que “Gordo Lindo me dijo que Ramón Quintero era el patrón del mayor Meneses, que Ramón Quintero puso al mayor Meneses ahí en Buga en algún momento para que le permitiera hacer sus cosas y poder moverse y movilizarse sin ningún problema para que él le controlara la seguridad y le estuviera reportando a Ramón Quintero. Y me dijo ‘Gordo Lindo’ que Ramón Quintero puede desvirtuar el testimonio del mayor Meneses en contra de Santiago Uribe”.

Habló la contraparte

En la misma cita, que se adelantó de manera virtual debido a que hay varias personas en distintos países, Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave de la contraparte, también dio su versión y explicó que en ningún momento ha hablado de retractarse de las acusaciones contra Uribe y se mantuvo en que el abogado del expresidente, Diego Cadena, lo visitó en la cárcel.

“Yo le dije que me hiciera el favor de que me dejara solo con mi abogado, hablé un rato con mi abogado y después yo me fui para el baño, cuando llegué estaba (Diego Cadena) con el abogado mío, entonces me dijo que dejara de ser tan prevenido y que lo disculpara por mandarme a llamar él mismo y ya me tenía el acuerdo listo para que lo firmara”, afirmó Monsalve.