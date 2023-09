Pese a que antes había dicho que su opción era bloquear a cada usuario que le enviaba mensajes violentos, este martes publicó vatios videos a través de sus redes sociales en los que aseguró que esas intimidaciones la han llevado a padecer “principios de depresión”.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (...) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, dijo Andrea Petro.

Según detalló la hija del jefe de Estado, desde que empezaron a aumentar los hostigamientos empezó a denunciar algunas cuentas que se atrevieron a amenazar hasta a su hija.