Descubrieron supuesta infidelidad del concejal de Cali Andrés Escobar en carro de la UNP y su novia canceló la boda

La boda, planeada para el 19 de julio, había sido preparada con dedicación durante meses. Melissa compartía en redes sociales detalles de los preparativos, y anunciando cada momento como el “mayor sueño de su vida”. “Hace unas semanas decidí cancelar mi boda. No fue fácil llegar a esta decisión”, dijo en su transmisión, en la que aparece con el vestido de novia puesto y visiblemente conmovida.

La exprometida aseguró que su intuición la llevó a buscar la verdad, y al descubrirla, tomó la determinación de no seguir adelante con la boda. “Para mí, el matrimonio es un sí para toda la vida. Y yo quería estar segura de que era la decisión correcta. Y así fue. Dios me mostró la verdad y aunque dolió profundamente, entendí que era una respuesta a mis oraciones. Vi con mis propios ojos lo que no quería creer. Descubrí que la persona con la que me iba a casar me estaba siendo infiel. A dos semanas de casarme. (...)Me rompió el corazón”, relató.