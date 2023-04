La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra un patrullero de la Policía Cali, quien al parecer habría omitido sus funciones al no impedir que el ciudadano Andrés Escobar le disparara con un arma de fogueo a manifestantes en el paro nacional de 2021 .

En ese contexto, se detalló que la actuación disciplinaria que se inició busca determinar la ocurrencia de la conducta de Cuspián Rodríguez , establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

“La Provincial de Instrucción de Cali señaló que el servidor, adscrito a la estación de Ciudad Jardín , no habría hecho nada para impedir que durante los hechos de orden público registrados el pasado 28 de abril 2021 un particular utilizara un arma de fuego para, al parecer, amedrentar a quienes se movilizaban por las calles ”, detalló la Procuraduría.

A mediados de 2022, la Procuraduría formuló pliego de cargos a tres oficiales de la Policía de Cali por posible omisión en el ejercicio de sus funciones luego de que civiles, utilizando armas de fuego, agredieron a las personas que participaban en las protestas ciudadanas convocadas el 28 de mayo de 2021 para conmemorar un mes del día del paro nacional.

Escobar ha insistido en diferentes medios que no es un “paramilitar”, y después de pedirle disculpas al país por su actuar, aclaró que no se trataba de un arma de fuego, pero esto no impidió que fuera protagonista de la polémica por disparar contra los manifestantes.