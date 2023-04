Nuevo frente de pelea: exigen a las EPS abastecer medicinas a afiliados

La Superintendencia Nacional de Salud anunció las medidas que tomará para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos en el país, su director, Ulhay Beltrán, expuso que por medio de una circular de obligatorio cumplimiento esperan que las EPS de los regímenes contributivo, subsidiado y especial garanticen el suministro de medicinas a sus afiliados.

Sin embargo, la escasez se ha convertido en una pelea a tres bandos donde los que más pierden son los pacientes. Si bien para la Súper es culpa de las EPS, el gremio de esas entidades, Acemi, se defendió y aseguró que el desabastecimiento recae, en gran parte, en las demoras del Invima para dar respuesta a trámites públicos (ver gráfico).

Por su parte, el superintendente aseguró que, sin importar lo anterior, impondrán una serie de medidas contra distintas EPS que, según esa entidad y el Ministerio de Salud, han incurrido en distintas faltas por incumplir los requerimientos de entrega de datos e información ante ellos.

“Les hemos mostrado a las EPS que en el caso puntual de los medicamentos se ha tenido una caracterización de faltas con respecto a la información que se ha requerido, faltas que pasan por no atender el requerimiento, no reportar en el tiempo adecuado, reportes que no corresponden a los formatos solicitados que se suma al reporte de información mal construida”, aseguró Ulhay Beltrán.