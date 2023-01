Petro no quiere entregar armas a Ucrania para que se defienda de Rusia en la guerra El presidente aseguró que no está a favor de ninguno de los países y que las armas rusas que tiene el Estado colombiano no deben ser usadas para el conflicto.

El presidente, Gustavo Petro, aseguró que Colombia no entregará las armas rusas que tiene en su poder a Estados Unidos para que ese país las envíe a Ucrania .FOTO: Cortesía Presidencia