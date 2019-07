Asesinan a una niña de 13 años en el Meta

Según algunos habitantes del barrio El Algarrobo del municipio de San Martín en el Meta, la menor *Alejandra Pérez había desaparecido desde el viernes pasado en la noche, pero su progenitora solo dio aviso a la policía hasta el sábado y fue cuando se desplegaron todos los cuadrantes para tratar de dar con el paradero de la niña.

También comentan los moradores de El Algarrobo, que hacia el mediodía algunos perros que merodeaban por una mata de monte que está contiguo a ese barrio, comenzaron a ladrar y a revisar un bulto que había al lado de un árbol. Fue cuando se percataron que algo no estaba bien.

“Nosotros estábamos ahí en la casa, cuando vimos que la gente empezó a irse para el bosque, entonces empezó el comentario de que había una persona entre unos bultos, y si, al parecer era la niña que vivía ahí al frente de mi casa, es un pesar porque ella era muy noblecita y no se metía con nadie, qué triste es ver cómo estamos acabando con nuestros niños y las autoridades no hacen nada, semejante angelito y vea, parece ser que alguien de su familia fue el que la mató, tocará ver qué dice la policía” Dijo Luis Torres, vecino del sector.

Lo que la autoridades investigan es por qué si la menor estaba desaparecida desde la noche anterior, su progenitora solo se acercó hasta las instalaciones de la policía hasta el otro día, y adicionalmente, algunos vecinos de la casa donde vivía la niña, aseguraron escuchar algunos gritos pero que no le dieron importancia.

“Se encuentra la menor en un caño cerca a la casa donde habitaba con su señora madre y sus hermanos, se encuentran dos costales uno blanco y uno anaranjado que son utilizados para la alimentación de unos porcinos, de inmediato tomamos contacto con la madre de la menor y le pedimos permiso para ingresar a su vivienda para tratar de establecer si habían algunos vínculos o algunos elementos que nos pudieran servir para la investigación”

Los investigadores de la SIJIN, hicieron un barrido centímetro a centímetro por la casa, de donde al parecer fue sacada la niña *Alejandra Pérez.

“Allí se encuentran costales de las mismas características en donde se encontró la niña, tenemos algunas pruebas y algunos testigos que en este momento son materia de investigación, de verdad que lamentamos profundamente este hecho y seguiremos trabajando hasta esclarecer el caso” Dijo el alto oficial.

Las autoridades trabajan sobre algunas hipótesis que se manejan luego de algunas averiguaciones de inteligencia, también indagan sobre algunos gritos de ayuda que se alcanzaron a escuchar en horas de la noche. Su objetivo es establecer si había maltratos hacia la pequeña de manera reiterada.

La población San Martín en cabeza de sus autoridades civiles manifestó su absoluto rechazo y repudio por este hecho que enluta este municipio que siempre se había distinguido por que jamás se habían presentado este tipo de casos contra menores.

“Esto se está volviendo como una vaina común, como si no fuera nada, como si estos niños fueran cualquier animal o un perro que se mata y se muere, no señor, ellos merecen respeto merecen cariño y merecen amor, ahora yo pregunto, qué pasa con nuestros senadores y representantes que mire, hacen leyes y autorizan el consumo de drogas y alcohol en los parques y mire lo que pasa, en vez de hacer leyes bien duras para que estos desgraciados tengan miedo de hacer algo en contra de los niños, esto no puede seguir pasando, ni una más” Aseguró Luis Eduardo Cruz, Vecino del sector.

Otros habitantes de esta población atribuyen el ataque contra la menor a la descomposición social que vive el país y a la falta de amor por las personas.

Una vecina que veía todos los días a la pequeña de 13 años salir hacia su colegio, aseguró que le duele mucho este asesinato y que espera que la justicia le caiga con todo su peso al responsable del asesinato. Recordó cómo era. “Yo la recuerdo como una niña noble sencilla no se metía con nadie no era problemática era una niña muy tranquila” Ana Orjuela, vecina de la niña.

Está convocada para la otra semana una marcha de todos los san martineros, para repudiar la agresión y decir “NI UNA MÁS”

*Alejandra Pérez Nombre cambiado para proteger la identidad de la niña.