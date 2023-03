Asesino de su hijo en Melgar se quitó la vida en una celda donde pagaba una pena de 45 años

Pero al parte médico le comenzaron a rondar varias hipótesis. Al parecer, el plan inicial de este hombre tenía que ver con atentar contra su propia vida luego de asesinar a su hijo de 5 años, pero no lo logró.

El asesino y su exesposa habían pasado por una convulsa separación que llegó, incluso, a los estrados de una Comisaría de Familia de Bogotá. González quiso torturar a su excompañera sentimental amenazándola con que le quitaría la vida al pequeño Gabriel Esteban. Cuando perpetró el crimen le envió fotografías del cuerpo sin vida del menor de edad.

“Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje dónde decía que había dejado una USB con un vídeo en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, relató la madre del menor.

En ese entonces, tras conocerse los hechos, las autoridades desplegaron un operativo por todo el Tolima con el fin de encontrar al asesino y al menor, pero cuando el ahora suicida fue hallado ya era demasiado tarde y el niño, su propio hijo, ya había muerto. El caso escandalizó a todo el país y generó rechazo absoluto.

De la pena de 45 años, González solo alcanzó a pagar cinco meses.