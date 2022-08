Otra de las víctimas citada por Criterio en el artículo “Las violaciones a varias niñas que acorralan al paramilitar Hernán Giraldo”, dijo: “Por miedo, le dije que sí, porque la verdad era que yo no quería estar con él. Yo tenía apenas 11 años, no sabía nada de novios, yo me la pasaba todo el día jugando en la finca con los otros niños, yo no me había desarrollado. Tuve mi primera menstruación cuando ya tenía 12 años y fue así como inicié una relación con él y me comportaba como su mujer”.

***

Luis, exparamilitar desmovilizado que estuvo por más de 26 años al lado de Giraldo —llamado también aquí como el Señor de la Sierra— en la guerra antiguerrilla que se libró en el monte, lo recuerda con nostalgia y lo defiende. Piensa que “no hay un fiscal que haya visto a Hernan Giraldo violando a una muchacha”, pese a las docenas de testimonios que tiene en su poder la justicia. Lo justifica diciendo que “de pronto el patrón sí compartió intimidades con una menor de edad”.

Con esas palabras, que son comunes en el discurso de casi todos en Guachaca, cree que limpia los pecados de Giraldo, aunque él mismo reconoció ser papá de más de 25 hijos, aunque se dice que son 49. En la sentencia de más de 9 mil páginas de Justicia y Paz sobre el Bloque Resistencia Tayrona, se cuenta que en 1982 Giraldo cometió la primera violación cuando los paramilitares no existían. En ese año conoció a Laura*, una niña de 12 años que vivía con su tía, administradora de billares en Santa Marta. La violó tiempo después, con una rutina que repitió por meses. Siempre era igual, la recogía, la llevaba a algún cuarto de motel, le mostraba su arma que dejaba sobre la mesa de noche para amedrentaba, la violaba, se dormía y la regresaba a su casa.

Un año después, la niña tuvo un bebé de Giraldo, y él dejó de buscarla. Como todas las víctimas de Giraldo, Laura era pobre. Para sostener a ese hijo, Laura vendió loterías en el mercado de la ciudad por un tiempo, pero su suerte no fue mucha y el desespero la llevó a buscar a la familia del paramilitar —que para ese momento todavía no era un comandante y tenía por delante muchos años de guerra—, y el hermano, Jesús Antonio Giraldo, terminó asumiendo parte de los gastos de las dos menores: la víctima y su hija.

Mientras una de sus primeras víctimas de las que sabe Justicia y Paz estaba pariendo un hijo suyo, Giraldo tenía en la mira a otras más. En 1983, escogió a María*, una niña de 13 años de la vereda el Mamey. Mandó a sus hombres a llamarla, a decirle que debía reunirse con él. Ella nunca quiso ir a las citas, hasta que lo hizo obligada, arrastrada por personas armadas que la llevaron a una finca en donde el depredador la esperaba. Giraldo le dio la bienvenida, diciéndole que debía ser su mujer. Y la violó, agarrándola con una mano y sosteniendo un arma con la otra, para recordarle el poder que todos en la región ya sabían que tenía. A partir de ahí, las violaciones siguieron hasta 1993, aún cuando ella estaba enferma o en los días de la menstruación.

Fueron diez años de destrucción para María. Pero para él, para su hambre voraz, no era suficiente. Se fijó en la hermana de ella y también la abusó sistemáticamente por años. María quedó embarazada de gemelos. Pobre y sin refugio ante la crueldad de Giraldo, la niña no recibió ninguna atención. Ningún médico la vio jamás. Los bebés nacieron con la ayuda de su hermano y uno murió. Su hermana tuvo un destino parecido. Giraldo también la embarazó y por esa razón sus padres la echaron de la casa.

***

Emilse Giraldo, sobrina de Hernán Giraldo, es presidenta de la junta de acción comunal de Guachaca. Ayuda a la comunidad con sus carencias y busca que las autoridades les pongan atención. Tal vez se siente como lo que ella retrata del Patrón, una persona a la que, dice, todos acudían. “No pensaba solamente en él, sino en las vías, las carreteras, la luz, todo eso. El puesto de salud tenía hasta rayos X y ambulancia”, dice mirándome fijamente con sus ojos azules. Vive en una casa enfrente de la que fue de su tío, hace mucho tiempo, junto a la Troncal del Caribe. Emilse, como Luis, no puede evitar hablar de los abusos sexuales, antes de que alguien se lo pregunte. Sale en defensa de Giraldo, anticipándose.Dice que las familias de las niñas se las vendían a su tío para que él les pagara los estudios. También piensa que si un hombre tiene enfrente a “una pollita es difícil que no pase algo”.

En su tesis de Ciencias Políticas, Edna Melissa Osorio habla del “derecho de pernada” que se normalizó en la Sierra durante el tiempo de Hernán Giraldo. Un falso permiso feudal que permitía a los dueños de las tierras acostarse con las mujeres que vivieran en su territorio. Pero no todos los casos ocurrieron así. Y si así fuera, la violación no es menos violación porque sea patrocinada por los padres. “Una aclaración, respecto a lo de los padres, que siempre se ha dicho que los padres nos vendían, en ningún momento mi papá estuvo de acuerdo con que yo mantuviera una relación con Hernán Giraldo, en eso que nos vendían, que estuvieran de acuerdo, que nos llevaban que la gallinita para el mejor patrón, es totalmente falso, nunca nos vendieron, mis papás no tuvieron nada que ver con lo que me pasó, con lo que pasó en ese momento, ellos no tenían nada que ver con eso”, dijo Yeni*, violada por Hernán Giraldo cuando ella vivía en la vereda Quebrada del Sol, a Justicia y Paz.

***

Hernán Giraldo Serna nació el 16 de agosto de 1948 en San Bartolomé de Pácora, Caldas. Es hijo de Jesús Antonio Giraldo y de Virgelina Serna. Estudió en la escuela de hombres San Luis Gonzaga solo hasta segundo de primaria. Cuenta el periodista Diego Fernando Hidalgo, de La Patria, también nacido en San Bartolomé, que las personas que compartieron con Giraldo lo veían como alguien conflictivo. Una persona que lo conoció en ese tiempo y que habló con Hidalgo, lo recuerda como un hombre que siempre buscaba problemas: era el que armaba las peleas cuando a alguien se le perdía un cuaderno o un lapicero. “Ese era más bravo, aunque hay que decir que se trataba de un gran amigo”, dice un compañero de colegio.

Los años siguientes se dedicó al campo, en un país convulso por La Violencia bipartidista. Cuando tenía 23 años, en 1969, salió de su tierra natal hacia Santa Marta, para escapar de los rezagos de esa matanza entre Liberales y Conservadores. Sus padres habían sido asesinados por la guerrilla. Era un joven pobre, campesino, que llegó a recoger café en distintas partes de la Sierra Nevada, el corazón del mundo para los indígenas. Las tierras eran fértiles, no eran de nadie y el que llegaba, se instalaba. No había vigilancia de la Policía, pero tampoco se necesitaba. En la vasta Sierra solo había riqueza por explotar.

Con la plata que fue recogiendo, Giraldo compró una finca llamada Quebrada del Sol, que hasta hoy conserva su nombre, y allí comenzó a cultivar marihuana en tiempos de la Bonanza Marimbera. Su negocio creció, le dio trabajo a docenas de personas en el monte, para cultivar, vender y transportar los cogollos de la planta.