El proyecto de ley, además, detalla que el monto máximo de sus salarios se fijará en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Estamos apuntándole a una reducción de $10 millones. Que el salario de los Congresistas quede en $25 millones me sigue pareciendo alto, pero no puedo proponer menos, porque sino ningún congresista me lo firma”, aseguró el senador Pulido.

Su propuesta puso a varios congresistas alternativos en aprietos, pues algunos dijeron hace unos días que no era posible reducir su salario durante este período legislativo.

De hecho, varios legisladores como el presidente del Senado, Roy Barreras, y el senador Gustavo Bolívar, ya radicaron otro proyecto de ley en el que el recorte de salarios solo se hace efectivo hasta el 2026.

Su argumento fue que si la reducción era inmediata, los congresistas se iban a declarar impedidos para votar. Este diario trató de comunicarse con Barreras y Bolívar para averiguar si estaban a favor o no del proyecto de Pulido, pero el equipo del primero aseguró que estaba en un viaje en el Pacífico y el segundo no contestó.