Aunque no hay rupturas oficiales, partidos de gobierno e independientes reiteran su autonomía. Este es el panorama político del país.

Los dardos hacia el Gobierno no salieron solo desde las calles. La reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque –y que se vio forzado a retirar el domingo 2 de mayo– no solo sirvió para recibir críticas de sectores históricamente opositores, sino también para, incluso, recibir fuego amigo. Ha pasado más de una semana desde que fue retirado el proyecto de reforma que ni se discutió en el Congreso, y, sin embargo, los ánimos en el país siguen caldeados. No es solo el hecho de que las protestas se mantengan después de 12 días, también que las manifestaciones han llevado a que en el mundo político haya críticas hacia el Ejecutivo. El Gobierno, en un afán de calmar los ánimos, inició una serie de conversaciones con sectores sociales y políticos. En estos espacios, Duque ha incluido no solo a partidos oficialistas, sino también contrarios a él, como el viernes cuando se reunió con la Coalición de la Esperanza. Sin embargo, aún está por verse si esa estrategia resultará fructífera en el Congreso, cuando ya están en trámite proyectos claves para el Gobierno (ver Para saber más), y cuando se está pendiente de presentar un nuevo proyecto de reforma tributaria. De las primeras voces políticas –distintas de las de la oposición– que se mostraron en desacuerdo con la tributaria fueron el expresidente César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Como cabezas de sus colectividades, Liberal y Cambio Radical respectivamente, sentaron el tono de la discusión sobre la reforma. Y no fue un tono suave ni conciliador. Gaviria, por ejemplo, aseguró que a su partido no lo manejarían “a punta de mermelada”. Por su parte, Vargas Lleras la calificó de “confiscatoria, discriminatoria e inconveniente en el momento más inoportuno”. La alzada de voz de los dos políticos –que en otros momentos habían sido más moderados con el Gobierno– sirvió para que se evidenciara que las críticas no provenían solo de la oposición. Entre todo eso, no se puede olvidar que desde el comienzo, la relación de Duque con el Congreso no ha sido sencilla, como cuando en 2018 el Legislativo le tumbó las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y ahora, con las marchas de 2019 y las de los últimos días, y con las elecciones cada vez más cerca, se complejiza el panorama.

Relaciones difíciles

EL COLOMBIANO consultó a miembros de los partidos de gobierno e independientes para conocer cómo será ese apoyo. La única colectividad con la que no habló este medio fue con el Mira, pues, a pesar de buscar a los congresistas –incluyendo su vocera Aideé Lizarazo– no obtuvo respuesta. Y la conclusión que queda es que el Gobierno no la tiene fácil. Eso sí, aclarando que esto no significa, al menos no de momento, que partidos cercanos se volverían de oposición.

Es el caso del Partido Mira, cuya bancada ya resolvió que no apoyará una de las grandes propuestas legislativas de este periodo del Gobierno: la reforma la salud, argumentando que “no resuelve problemas estructurales, en especial la atención oportuna y de calidad para pacientes”. Propuesta que, no sobra decir, desde las movilizaciones también se ha pedido que se retire. Y no se trata solo de los aliados, sino del propio Centro Democrático, colectividad a la que pertenece Duque. Una persona del partido –que pidió no ser citada– confirmó lo que es un secreto a voces: dentro del uribismo hay división por el actuar de Duque. Una realidad que podría impactar en los resultados de las elecciones de 2022. “No es una ruptura, pero sí hay diferencias. No elegí un gobierno para dañar el legado de Álvaro Uribe. No ha gobernado (Duque) con las banderas: no hay seguridad, no ha fumigado (los cultivos de uso ilícito con glifosato), es un país completamente anarquizado”. Por supuesto, también hay voces de respaldo. Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia, asegura que “nosotros manifestamos nuestro respaldo, porque tenemos que garantizar la estabilidad del Estado, la democracia y la libertad de empresa”. En ese sentido, explica que “al gobierno le tocó bailar con la más fea”, refiriéndose a la pandemia y añade: “En este momento tan complejo, quien haga cálculos políticos, de apoyo o rechazo, es un infame y está muy equivocado”. En una línea similar, Ómar Yepes, presidente del Partido Conservador, señala que la colectividad “seguirá donde está”, pero eso sí, pone ciertos límites al decir que “obviamente maneja autonomía en el estudio de proyectos y tiene libertad. Es decir, el apoyo nunca ha sido una camisa de fuerza, ni con este ni con otros gobiernos. Lo ayudamos a elegir con un programa y si el Gobierno apoya el programa, el partido lo respalda”. Lo anterior deja en evidencia, sin embargo, que sí se está dando un resquebrajamiento en las alianzas del Gobierno. La profesora Patricia Muñoz Yi, directora de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), lo explica: “Lo venimos observando desde el momento mismo en el que algunos de los partidos de Gobierno no apoyaron la propuesta de reforma tributaria. Es más, el mismo partido de Gobierno mostró divisiones internas. Ello para decir que hay evidencia de una ruptura de las relaciones entre el presidente y los partidos de la bancada”. “El expresidente César Gaviria, en contra de la iniciativa de reforma tributaria y del exministro (de Hacienda) Alberto Carrasquilla, de manera temprana sentó su absoluta posición y la del Partido Liberal. Y por su lado, Germán Vargas Lleras, a través de sus columnas de opinión, también dejó ver ese malestar. Y ello nos puede anticipar las dificultades del presidente Duque para lograr acercar a Cambio Radical y al Liberal a las iniciativas que proponga el Gobierno en el Congreso”, concluye la docente.

Autonomía