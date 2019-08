Así queda el caso contra los Uribe Noguera

Si bien ayer el juez 46 de conocimiento de Bogotá absolvió a los hermanos Rafael y Catalina Uribe Noguera , el caso no termina ahí y la Fiscalía apeló la decisión.

Por su actuar tras el crimen, la Fiscalía consideró que los hermanos habían realizado acciones para obstruir a la justicia y, en juicio, los acusó de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, pero, como quedó claro, el juez señaló que “no hubo pruebas suficientes para hallar responsables a los hermanos” de los cargos.

No obstante, la Fiscalía argumentó que ellos habían borrado mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, pero el juez tumbó este argumento, señalando que “si se escudriña cada uno de los informes, se observa que no se encuentra mensaje que denote destrucción de material probatorio”, citando el informe de peritos de una agencia de Estados Unidos. “El despacho no puede entrar a suponer nada”, agregó el juez, destacando que las conversaciones eran “normales” y “no los incriminan”.

La decisión del juez fue en consonancia con la petición de la Procuraduría, que durante su intervención señaló que “no se cumplen las exigencias para la configuración de los delitos, lo que impide acompañar la petición de la Fiscalía”. La Procuraduría agregó que, pese a que los hermanos llamaron ese día a Rafael en reiteradas ocasiones, luego de haber sido alertados por el Gaula de la Policía (autoridad que les contó qué era lo que estaba pasando), las llamadas no fueron atendidas por Rafael.

Otro punto que resaltó la Fiscalía tuvo que ver con que ellos ayudaron a Rafael a salir de su apartamento.

Ante esto, el juez señaló que ellos sí ayudaron a su hermano, pero en ningún momento con el objetivo de evadir las vías judiciales, pues se demostró que Rafael fue llevado a la Clínica Vascular Navarra, donde encontraron que había sufrido un problema cardíaco, y además identificaron que había consumido cocaína y aguardiente cinco horas antes de llegar al centro asistencial, es decir, en el lapso en que ocurrió el crimen.