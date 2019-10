Los desafíos que plantea la liquidación de cuatro EPS

“Los prestadores deben garantizar los servicios. Les recuerdo que pueden incurrir en una sanción”, manifestó el superintendente, aclarando que los afiliados de estas EPS serán trasladados a empresas que no cuenten con medidas de vigilancia, es decir, que estén “saludables” en materia financiera y administrativa, que en la actualidad son 19.

De estas, cuatro fueron liquidadas: Comfacor, que salió de seis departamentos; Cruz Blanca, (4) Emdisalud (9) y Saludvida (18); y otras tres: Coomeva, Comparta y Medimás perdieron su licencia para operar en ocho departamentos, porque de acuerdo con la Supersalud no cumplían con sus servicios y vulneraban derechos de los usuarios, como demoras en la asignación de citas, deudas con las entidades que les prestaban servicio y, en general, por provocar riesgos para la vida de pacientes.

Asimismo, planteó que aún hay otra tarea que se debe resolver: “Solucionar las causas que han llevado a tantas EPS a la insolvencia y los malos servicios. Ese es el reto que hoy tiene el Minsalud”, acotó. El superintendente, por su parte, destacó que se busca que “estrenen salud”, para que no les vulneren sus derechos.

También señaló que la Superintendencia debe mantener la línea de “sacar a las que no cumplen”, y sobre los retos que quedan para las receptoras, manifestó que no habrá dificultades para atender sus nuevos usuarios, “porque los que reciben llegan con dinero de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, que es el dinero que recibe cada EPS anualmente por cada usuario.

Restrepo, de la U. de A., manifestó que la tarea del país, de ahora en adelante, será diseñar e implementar un plan estratégico para garantizar la sostenibilidad, “que empiece por reconocer si la UPC es suficiente para garantizar los servicios”.

De acuerdo con el académico, “cada vez los ciudadanos aspiramos a más servicios, pero con los mismos recursos, que no crecen al mismo ritmo que crecen las exigencias de los usuarios”. Sobre el planteamiento, alrededor del cual se insiste en que el sistema garantice que las EPS no se conviertan en un círculo vicioso de deudas y de mala prestación de servicios, el Supersalud señaló que lo que está pasando en la actualidad “es el cúmulo de muchos años de que las EPS no hicieran reserva técnica, ni protegieran el patrimonio mínimo”.

Por esto, según él, en el país se dejó avanzar el problema y las EPS no arreglaron sus dificultades como debían hacer, algo que debe cambiar en la actualidad y en la que se enfoca la Superintendencia.