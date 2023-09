Compartiendo tarima con Francia Márquez

Tras el fracaso de la aspiración de Sonia Bernal al Senado, fue nombrada directora de la campaña Petro entre ambos y desde allí siguió afianzando su relación con la esposa del narcotraficante. Por ejemplo, en mayo de 2022, a semanas de la primera vuelta, quedaron al descubierto las gestiones logísticas que adelantaron para atender la comitiva de la hoy vicepresidenta Francia Márquez. Para ello, Carlos Betancourt, jefe de prensa de Bernal, le pidió prestada una camioneta a Navarro.

Carlos Betancourt: Hola señora Sandra, buenos días, habla con Carlos, de prensa de Sonia (Bernal). ¿Cómo ha estado?

Sandra Navarro: Hola, Carlos. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias a Dios.

Carlos Betancourt: Bueno, pues estamos aquí en el aeropuerto esperando a la doctora Francia porque tiene un retraso en el vuelo por la lluvia. Pero necesitamos una ayuda doña Sandra, necesitamos un vehículo con conductor. No sé si de pronto a sumercé le sobra un carro que lo tengan mal parqueado o algún amigo, porque no cabe todo el equipo de Francia para ir a Tauramena y regresarse.

Sandra Navarro: Ah, ¿para ir hasta Tauramena?

Carlos Betancourt: Sí, señora.

Sandra Navarro: Lo que pasa es que tengo una camioneta, pero está llena de barro. Espere ya le confirmo, ¿sí?

En efecto, la hoy vicepresidenta participó de un evento en Tauramena (Casanare), y posteriormente se desplazó a Yopal para un evento que fue transmitido en vivo y en el que se observa a la esposa de alias Sobrino compartiendo tarima con Francia Márquez. Hasta tuvo oportunidad de intervenir. “Busquemos votos por favor, con los amigos, con los vecinos, hablemoles (sic). Busquemos los votos para salir en primera vuelta. Esto es en serio, es la última y única oportunidad que tenemos”, aseguraba Sandra Navarro acompañada de la vicepresidenta.

Apoyando logística para Petro

En otra de las conversaciones, aparece en escena un hombre llamado Yuber Comba, cercano a Navarro y a la campaña, quien pedía que le presentaran una camioneta para el entonces candidato Gustavo Petro. Si bien el hoy presidente no logró visitar la región por problemas de salud, las charlas muestran cómo los propios integrantes de la campaña acudían a la esposa de Sobrino en búsqueda de ayuda logística.

En efecto, aunque Petro no se movilizó, otros miembros de la comitiva sí habrían usado los vehículos, entre ellos, la representante a la Cámara Katherine Miranda (Alianza Verde), la propia Sonia Bernal y el exjefe de debate de la campaña y exministro del Interior, Alfonso Prada.

Yuber Comba: Hágame un favor, Sandrita. Me llaman de Bogotá, que necesitamos una camioneta para la avanzada de Gustavo pal’ jueves, disponible. ¿Tú me puedes prestar la tuya?

Sandra Navarro: Sí, claro.

Yuber Comba: ¿Me haces un favor?, ¿me envías la foto de la camioneta, donde se le vea la placa para incluirla en el esquema de seguridad?

Sandra Navarro: Ya, ya se la mando.

Apoyo para Gustavo Bolívar

Si bien el entonces candidato Gustavo Petro no se pudo desplazar a Casanare, quien sí visitó la región fue el exsenador y cabeza de lista Gustavo Bolívar, quien hoy aspira a ser alcalde de Bogotá. Las conversaciones dan cuenta de las gestiones para facilitarle una camioneta y recogerlo en el aeropuerto el 25 de mayo, a cuatro días de la primera vuelta.

Sandra Navarro: Hijo.

Hombre: Ya ahí le mandé otra mejor.

Sandra Navarro: Ah ya, ya la mando.

Hombre: ¿Eso para qué es?

Sandra Navarro: Para recoger a Bolívar ahí. ¿La va a manejar usted?

Hombre: ¿A qué horas?

Sandra Navarro: A las 2 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde en el aeropuerto.

Hombre: ¿Quién es Bolívar? ¿El senador?

Sandra Navarro: Sí.

Hombre: Hágale.

En un video que fue divulgado por integrantes de la campaña en Casanare se observa cuando Bolívar es recibido por la esposa del narcotraficante, quien incluso lo abraza. En las imágenes figuran además Yuber Comba y Fabio Vargas. Este último se presentaba como vocero político de la Colombia Humana en el Casanare.

“Solo me buscan para aportar plata”. Molestia en la esposa de alias Sobrino

Pese a su labor y sus ayudas logísticas a favor del petrismo, en la recta final de la campaña Sandra Navarro se habría molestado por la cantidad de favores y solicitudes que le hacían los miembros del petrismo, como se lo confesó a una amiga el 14 de junio de 2022, a días de la segunda vuelta presidencial que dio como ganador a Gustavo Petro. En la conversación reclama que en la campaña no la tienen en cuenta.

Sandra Navarro: Yo lo que digo es que todos son un poco de hp y que a mí solamente me buscan para aportar plata. Entonces yo dije que les iba a decir en la próxima reunión y yo no sigo mariquiando más y que me paguen lo que me deben

Mujer: ¿Quién?

Sandra Navarro: Osbaldo me debe 400.000 pesos, la china de Francia me debe 200.000 pesos, que me paguen. Yo pagando eventos, pagando maricadas, ya me mamé, me mamé, me mamé de que no me tengan en cuenta. Yo no he criticado nada, solamente les voy a pedir, voy a decirle a Osbaldo que me devuelva la plata.

Mujer: ¿Para qué, para lo de Petro?

Sandra Navarro: Sí, el día que estuvieron aquí en la casa. Yo fui la que pagué toda esa transmisión y toda esa mierda.

A quien se refiere Navarro es a Osvaldo Cáceres, una de las personas más cercanas a la excandidata Sonia Bernal y a quien ella misma, una vez Noticias Caracol reveló el escándalo, catalogó como “el único gestor logístico departamental en Casanare en la campaña que fue liderada por el Pacto Histórico”.

Las explicaciones de Eduardo Noriega

En su momento, ante las controvertidas revelaciones del rol del narcotraficante Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, y su esposa Sandra Navarro Trujillo, Eduardo Noriega, coordinador de la Colombia Humana, defendió que, a través de una “alerta temprana y oportuna”, lograron evitar que la campaña fuera permeada.

En particular, se refería a Fabio Vargas, que en Casanare decía ser vocero de la Colombia Humana y quien tendría una relación cercana con la pareja. “Él es una persona que es señalada por los militantes de la Colombia Humana como amigo o con vínculos con estas personas con vínculos del narcotráfico (...). Ese reclamo fue atendido de manera contundente”, explicó Noriega a Noticias Caracol.

No obstante, una conversación entre Vargas y otros integrantes del partido correspondiente al 21 de abril de 2023, ya con Petro como presidente, evidencian la inquietud por la participación del narco y su esposa en la campaña.

Hombre: Del narcotraficante que están hablando, ¿usted se acuerda que el mejor amigo que tenía don Fabio era un señor de Sogamoso, que se enamoró de una muchacha y están viviendo juntos? ¿Y una hermana que también tenía plata? ¿Tú sabes de quiénes estoy hablando?

Fabio Vargas: Sí, de Sandra Navarro

Hombre: Ellos están metidos con informes, hermano, de toda la publicidad en justicia (...) Como narcotraficante.

Fabio Vargas: Resulta que Sandra Navarro, Angélica Navarro llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la Presidencia, para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sirven ¿cierto? Sin embargo, ya para venir a que otros sean directivos, entonces eso ya no sirven (...). Son buenos para una cosa y, es más, como yo soy cercano a ellos, ya va a salir libre y sin que le hayan comprobado absolutamente nada.

El gobierno respondió

Este mismo 26 de septiembre, el Gobierno Nacional emitió un comunicado con respecto al informe divulgado por Noticias Caracol. “Tal y como ya lo conoce la opinión pública, la señora Sonia Bernal fue la única persona encargada de la campaña presidencial y vicepresidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez Mina, respectivamente, en el departamento del Casanare”, comenzó explicando el comunicado.

En un segundo punto, el documento explicó que fue Sonia Bernal la encargada de todo en la gestión de la campaña.

“La señora Sonia Bernal fue quien gestionó los actos de campaña realizados, el día 5 de mayo de 2022, por la entonces candidata vicepresidencial Francia Márquez Mina, inicialmente en la cancha cubierta del barrio El Palmario de Tauramena y después en el Coliseo Casiquiare de Yopal, en los que compartió con la comunidad”, sostuvo el documento.

Además, aclararon que los carros en los que se desplazó la hoy Vicepresidenta en su visita al Casanare “fueron suministrados única y exclusivamente por la Unidad Nacional de Protección (UNP). En ningún momento se utilizaron vehículos de particulares”.

“Francia Márquez Mina estuvo en Casanare en condición de candidata vicepresidencial y, como sucede en toda campaña político-electoral, son muchas las personas que se suben a la tarima a saludar, tomarse una foto e incluso proclamar arengas, tal y como sucedió en dichos actos, algo que no estuve bajo el control de la entonces candidata”, concluyó el comunicado.