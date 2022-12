Son muchas las personas que viajan para esta época a Cartagena, uno de los destinos turísticos más frecuentes en el país. El pasado martes un grupo de extranjeros abordó un taxi desde el sector de Castillogrande hasta el Centro de Convenciones, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, pero cuando se bajaron del auto, dejaron nada más y nada menos que a su bebé olvidado.

Alfredo Ospina, taxista que hizo el viaje, afirmó que al parecer los turistas iban para una isla. “Eran como ocho personas, como no cabían en el carro, me tocó pedir ayuda a un compañero. Yo llevé en mi carro a la pareja y al bebé. Hasta ese momento todo estaba bien, pero cuando les tocaba bajarse, ellos estaban llenos de bolsos, maletas y motetes. Estaban tan afanados que sacaron todo el equipaje, me pagaron y no se acordaron de haber dejado al bebé en el carro”, explicó para el Universal el taxista.

Como el menor, de aproximadamente 11 meses, estaba profundamente dormido, el conductor no se percató de su presencia y cuando terminó el viaje encendió la radio a todo volumen para seguir recorriendo las calles de Cartagena en busca de más clientes.

Solo a la altura de Bazurto el hombre se dio cuenta de la compañía en la que iba en el carro. “Yo fui a buscar a otros pasajeros y cuando voy por el mercado escucho el llanto. Me asusté, porque estaba todo silencioso y de repente volteo y allí estaba el niñito, dentro de un corral de mano”, contó Ospina para El Universal.