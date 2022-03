Luego de que se hiciera público el video de un choque verbal entre el candidato presidencial Federico Gutiérrez y el senador Armando Benedetti, este último respondió que “pelea o intento de agresión nunca hubo”.

“Pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué: ´Fico´, más que un bobo, es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder”, manifestó en su cuenta de Twitter el senador Benedetti.