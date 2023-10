“Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y, bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera”, explicó.

Su declaración desató una tormenta política en Bolivia. El general Ismael Villca, director de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico) catalogó los señalamientos como una “operación de desinformación”, pero los opositores al presidente Luis Arce aprovecharon para tildar a su gobierno de corrupto.

Detener al uruguayo se convirtió en una cuestión de honor para ese Estado, y en agosto le allanaron ocho propiedades y le capturaron a 17 presuntos colaboradores.

La Policía designó a 3.000 agentes para bloquear todas las salidas de Bolivia y evitar una nueva fuga del narco.