Tras fuerte rifirrafe, Camilo Romero pide garantías a la Corte Suprema en juicio en su contra

La Sala negó la petición y aseguró que, aunque hubo días en los que la abogada no tuvo contrato, desde el 6 de diciembre de 2021, hasta hoy, transcurrió tiempo suficiente para conocer los términos de la imputación y la acusación que le hizo la Fiscalía a Romero, así como las decisiones que se tomaron en la audiencia preparatoria.

“El despacho no encuentra fundamento válido a la solicitud de aplazamiento y por tanto la conmina como puede fácilmente observarse con este serían dos los intentos de la Corte para dar inicio al juicio oral, pretensión que se ha tratado de entorpecer ante la ocurrencia de actitudes dilatorias tanto de la defensa técnica como material, lo cual repugna el principio de la lealtad que rige la actuación procesal”, indicó el magistrado Ariel Torres.

Al no conceder la petición, Romero les dijo a los magistrados que no respetaban sus garantías. “Ustedes pretenden llevar a juicio sin las garantías de la defensa. La defensora no es una persona que yo le pague, no es de mi confianza y ha dicho que no está en la facultad de seguir mi defensa. Ustedes pretenden garantizar un juicio sin garantizar el derecho a la defensa, ¿cómo se explica eso?”.

Ante ello, la defensora pública insistió que se trata de la primera petición de aplazamiento que se hace ante la necesidad de conocer el material probatorio y así poder defender a Romero.

“No puedo actuar, ni objetar ni contrainterrogar en un juicio en donde desconozco estos elementos. 18 días para preparar un juicio es exigir algo imposible”, dijo la jurista.

Así mismo, Romero les dijo a los magistrados que su proceso no era “la presentación de un examen de universidad” y calificó como aberrante que la Corte le exigiera a la abogada de la defensoría “tener listo una defensa para el juicio” en menos de 20 días.

Romero dijo que su abogado de confianza, Gerardo Barboza, renunció a su defensa por las supuestas presiones de la Corte Suprema de Justicia. “El doctor Gerardo Barboza renunció por la forma como se le quería obligar a desconocer su profesión académica, obligándolo a de un día para otro cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras que tenía covid”, aseguró Romero.

Y agregó: “yo me quedo sin abogado no por decisión mía, sino cómo ha venido actuando la Corte Suprema de Justicia, señor Magistrado Ariel Torres. Dos años ocho meses permitió usted que la Fiscalía tome ese tiempo sin reparo alguno. A eso no le llamaron dilación, a eso no usaron el término repugna”.

El precandidato presidencial cuestionó a la Corte y dijo que quería que le explicaran “cuál es este acelere desmedido, porque esto sí repugna las garantías de los ciudadanos en un Estado Social de Derecho”.