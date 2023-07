“ Claro que no se extiende. Ni un minuto más ”, le respondió el canciller Leyva a este diario al consultarle sobre la posibilidad de que la Casa de Nariño vuelva a ampliar el periodo de Benedetti en el cargo.

Resulta que la Cancillería en las últimas semanas ha dejado en evidencia que Benedetti no volvió a ir a la embajada en Caracas, Venezuela , y ha hecho viajes nacionales e internacionales sin tener el permiso de Leyva, lo que demostraría que no está cumpliendo con sus funciones .

Y es que la decisión de mantenerlo en el cargo de embajador en Venezuela ha desatado polémica, no solo porque siguió en el Gobierno mientras Laura Sarabia dejó su cargo el 2 de junio , en medio del escándalo de las chuzadas, sino porque no cumple sus funciones .

¿Qué ha dicho Benedetti en su defensa?

El todavía embajador en Venezuela ha hecho una serie de pronunciamientos vagos e intermitentes tratando de aclarar por qué se ha ausentado del cargo y defendió que solo recibió el 25% de su salario en junio porque, según él, así lo solicitó.

“En junio solo recibí el 25% de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia no remunerada, que negaron y en la que he insistido. Para los ‘preocupados’, estoy en Madrid en el grado de mi hijo”, dijo Benedetti el 6 de julio pasado.

Esta permanencia en el cargo ha resultado polémica e incluso se cuestiona si se trata de una especie de gabela del Gobierno para que Benedetti mantuviera su fuero diplomático a cambio de guardar silencio sobre la supuesta filtración de dineros ilegales a la campaña de Petro.

Y es que el exsenador se negó a hablar ante la Fiscalía sobre la supuesta filtración de 15.000 millones de pesos a la campaña de Petro y aseguró que se mantendría en silencio alegando que recibió presuntas amenazas de muerte.