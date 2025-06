Canciller Laura Sarabia pidió cambio del lenguaje del odio en todo nivel

“Reconozco que como líder y representante internacional de este país he fallado. Muchos hemos fallado. En este momento debe ser un llamado a la reflexión, pero sobre todo a la acción”. De esta forma, la canciller de Colombia, Laura Sarabia, hizo un mea culpa como funcionaria luego del atentando del que fue víctima el precandidato presidencial, Miguel Uribe, tras el atentado del sábado en el barrio Modelia, en Bogotá.

“No más violencia. Este debe ser el mensaje en que debemos confluir todos desde diferentes rincones diferentes sectores y posiciones políticas de Colombia. No más violencia desde el discurso de redes sociales, no más violencia en el maltrato por la diferencia de ideas, no más violencia que nos distancie del objetivo de hacer la paz”, dijo la ministra en un video de poco más de cinco minutos en donde se le nota muy impactada e invita a las delegaciones diplomáticas para que acompañen al país en este difícil momento.