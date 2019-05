Candidatos se desmarcan de las cuentas falsas en redes sociales

Aunque los expertos consultados por este diario aseguran que todavía las campañas a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia no están haciendo un uso activo de esta polémica herramienta, para muchos antiética, ya comienzan a perfilarse algunas acciones que podrían explicarse a la luz de esta estrategia.

Para detectar cuentas falsas existen aplicativos como IG Audit y Twitter Audit, que permiten monitorear las actividades de los usuarios en las redes.

EL COLOMBIANO hizo el ejercicio de revisar las cuentas de los 26 candidatos que están inscritos a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia. De acuerdo con los resultados 25 de ellos tienen el 75 % o más de sus seguidores como verdaderos en Twitter. Mientras que en Instagram, uno de ellos solo tiene el 37% de seguidores reales, cuando el promedio del resto está por encima del 50 %.

Dos casos llamaron la atención porque están por encima de la media (ver gráfico): el precandidato por firmas Juan Carlos Vélez tiene el 25 % de cuentas falsas o inactivas en Twitter, mientras que Jaime Mejía, del Centro Democrático, tiene el 63 % en Instagram.

Frente a esto, Vélez aseguró que “nunca en la vida he pagado por un seguidor, a veces llegan huevitos a trollear (persona que publica mensajes provocadores), últimamente no ha pasado”. Entre tanto, Mejía indicó que “tengo un equipo de comunicaciones, no tenía conocimiento de ello”.

Para la docente de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit, Alicia Peñaranda, estas prácticas no son éticas. “En las redes los candidatos deben tener contenidos de calidad, con interacciones reales. Como todo hay una parte no ética para aumentar seguidores que no es genuina. Las redes están castigando a los que usan este tipo de seguidores”.

Para Peñaranda no hay un porcentaje adecuado de perfiles falsos, pues “una cuenta pública no puede controlar los seguidores que llegan. Lo que sí puede evitar es crear cuentas falsas para autoseguirse porque esto es un engaño que no tiene réditos en interacción real”.