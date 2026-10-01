Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Cantante de música popular fue hallado sin vida a orillas de un río en Meta

El cuerpo del artista tenía heridas ocasionadas con arma de fuego. Desde el fin de semana fue reportado como desaparecido.

  • El artista fue hallado a orillas del río Guatiquía con heridas de arma de fuego, por lo que las autoridades investigan bajo la hipótesis de un homicidio. Fotos: Imagen de referencia Colprensa y @jeissoncruz18
    El artista fue hallado a orillas del río Guatiquía con heridas de arma de fuego, por lo que las autoridades investigan bajo la hipótesis de un homicidio. Fotos: Imagen de referencia Colprensa y @jeissoncruz18
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Luego de ser reportado como desaparecido, el cuerpo del cantante de música popular, Jeisson Cruz, fue localizado sin vida a orillas del río Guatiquía en el departamento del Meta con una herida de arma de fuego en la cabeza.

La alerta sobre el paradero del artista fue interpuesta por sus familiares tras perder contacto con él desde las 6:00 p. m. del sábado, 26 de septiembre. Ante la notificación, las autoridades de la Policía del departamento del Meta desplegaron labores de búsqueda que culminaron con la ubicación del cadáver a la orilla del río.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el cuerpo presentaba un impacto de bala a la altura de la cabeza, por lo que el caso se investiga bajo la hipótesis de un homicidio.

Lea también | Cantante de música popular fue condenado a 33 años de cárcel por homicidio: había compartido tarima con grandes artistas

Las unidades de investigación judicial asumieron el caso para reconstruir los momentos previos al crimen. Entre los principales objetivos de las pesquisas está el determinar el lugar exacto del ataque, pues se evalúa si el homicidio ocurrió a orillas del río Guatiquía o si el cuerpo fue trasladado hasta esa zona.

Asimismo, se busca identificar la ruta recorrida por el artista y entrevistar a las personas que tuvieron contacto con él en sus últimas horas. También se adelanta la revisión de cámaras de seguridad del sector y el rastreo de sus comunicaciones móviles para dar con la identidad de los responsables.

Jeisson Cruz se abría paso en la industria musical de la región como intérprete del género popular, consolidando su trayectoria a través de presentaciones en bares, discotecas y ferias locales.

La confirmación de su muerte ha generado diversas manifestaciones de dolor y condolencias en redes sociales por parte de allegados y seguidores. Cruz era padre de dos hijos y sus familiares esperan poder esclarecer lo ocurrido.

Siga leyendo: Quién era Andrés Fajardo, el cantante asesinado junto al exalcalde de Mocoa

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Cuándo desapareció el cantante Jeisson Cruz?
Jeisson Cruz fue reportado como desaparecido después de que sus familiares perdieran contacto con él desde las 6:00 p. m. del sábado 26 de septiembre. La Policía del Meta inició labores de búsqueda tras recibir la alerta.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Jeisson Cruz?
El cuerpo de Jeisson Cruz fue localizado sin vida a orillas del río Guatiquía, en el departamento del Meta. Las autoridades investigan si el homicidio ocurrió en ese lugar o si el cadáver fue trasladado posteriormente.
¿Cómo murió el cantante Jeisson Cruz?
Según el reporte preliminar de las autoridades, Jeisson Cruz presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. El caso se investiga bajo la hipótesis de un homicidio.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form