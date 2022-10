La madre también habló en Blu Radio y reveló que semanas antes había denunciado el padre de su hijo por acoso ya que este la hostigaba de manera frecuente. Pese a la denuncia, a González Cubillos no le negaron la posibilidad de visitar el menor pero sí le ordenaron asistir a terapias con un psicólogo.

El pasado domingo el padre del menor lo recogió al menor en su casa con la excusa de llevarlo a comer un helado. La visita le pareció normal a la mamá pues se había acordado que cada 15 días ambos -papá e hijo- tenían derecho a pasar tiempo juntos.

“Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje donde decía que había dejado una USB con un vídeo en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, declaró Consuelo Rodríguez en un entrevista para Blu Radio.

La causa de la muerte está por confirmar pero de acuerdo con la información preliminar, Gabriel Esteban habría sido asfixiado. Sus papás se separaron hace cinco meses.