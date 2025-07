El organismo aseguró que no ha descartado ninguna línea de investigación y que el caso continúa en curso.

En respuesta, la Fiscalía enfatizó que no ha cerrado el caso ni ha restado importancia a los hechos : “Nos permitimos precisar a la opinión pública que no se ha restado importancia a ninguna de las informaciones conocidas, ni se ha proferido decisión de archivo alguno respecto de tales acontecimientos”.

“Veo con sorpresa que ahora la Fiscalía dice que se descarta un atentado y que solo se trataba de una broma entre expendedores de droga. Me parece apresurada esa conclusión y más en el contexto que estamos viviendo, en el que un candidato a la presidencia está luchando por su vida luego de que atentaran contra él”, señaló Araque.

Además, el ente acusador informó que las indagaciones han sido asignadas al Grupo de Trabajo Nacional de Amenazas (Gtna), adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. El objetivo es centralizar y agilizar las investigaciones.

El caso estaría vinculado a estructuras de microtráfico en el departamento de Santander, y a evidencias encontradas en el celular del menor de edad que atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. Entre ellas, fotografías del alcalde Galán.

Según revelaciones de Noticias RCN, en una de las grabaciones obtenidas por las autoridades, un hombre conocido como alias Mono menciona a un menor de 13 años al que supuestamente se le habría encomendado el atentado contra el alcalde.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, para que me ayude a sacarlo”, dice la voz en el audio.