La forma como se está conduciendo el ejercicio parte de una demostración técnica y matemática de cómo se ha comportado la UPC en los últimos años. En la medida en que es una discusión muy técnica, el Ministerio está también en la disposición de revisar ese cálculo. No hemos dicho que el cálculo esté mal ni que el Ministerio esté aplicando mal la metodología, lo que hemos dicho es que la metodología como está no ha sido capaz de prever el comportamiento real del gasto y el cálculo de la UPC. Esperamos que el Ministerio entienda que tenemos que hacer una revisión y tener un ajuste para los periodos que vienen.

Se dice que las EPS “se enriquecen” con la salud, ¿qué tanta ganancia pueden tener hoy?

El 99 % de las EPS están perdiendo dinero. Hoy acumulan pérdidas históricas de $5.6 billones y una pérdida patrimonial de $2.3 billones. Si los recursos se estuvieran quedando en las EPS estarían con un patrimonio suficiente. La realidad son $5.6 billones de pérdidas acumuladas hasta junio de 2023. Esa es la realidad de casi todas. Una o dos no.

¿Ha faltado tener en cuenta que desde 2021 subieron los procedimientos y medicamentos cubiertos por el plan de beneficios en salud (PBS)?

La inclusión de algo en el PBS siempre significa aumento de las veces que los usuarios lo demandan. La solución que planteamos, ante la inclusión de más de 900 medicamentos y 600 procedimientos, es que el sistema tenga un mecanismo de monitoreo permanente que mida cómo se está comportando el consumo de estos en el plan para calcular cuánto de más se están gastando las EPS. Ese tema del paquete de beneficios tiene una incidencia altísima en el incremento del gasto en salud.

¿Cómo se afectaría la atención en salud por los problemas de financiación de algunas EPS?

Si los recursos no fluyen adecuadamente, no irrigan a la red y a los proveedores. Las EPS están haciendo un esfuerzo gigante por no desatender a sus usuarios, pero se empieza a ver afectado su patrimonio y su liquidez, se aprietan los flujos y los tiempos de pago. Todo eso afecta la prestación y a los usuarios. El llamado de las EPS no es una amenaza a los usuarios, es una advertencia de que el sistema tenga los recursos para asegurar que no haya interrupción.