Por su parte, la exministra de las TIC aseguró que no le interesa ningún restablecimiento económico, sino demostrar las cargas emocionales y personales que ha tenido que sufrir. Agregó que ha tenido un daño real y concreto que la ha afectado como persona y como profesional, porque le tocó renunciar al ministerio. Incluso le ha afectado a su sobrino que va al colegio.

Según la juez, Abudinen no acreditó haber sido afectada en el escándalo de corrupción donde se perdieron más de $70.000 millones del contrato firmado con la Unión Temporal para llevar Internet a más de 7.000 colegios públicos del país.

“Mi carrera profesional y mi persona se han visto truncadas, tengo que ir al psicólogo, no tengo oportunidades laborales e inclusive las redes sociales no paran de presionar frente a un hecho que jamás he cometido”, expresó Abudinen.

Por su parte, la defensa de la exministra de la TIC señaló que apelará la decisión, asegurando que Abudinen ha sido afectada en su honra y buen nombre.

La negativa se dio durante la audiencia de acusación contra Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros, y Ottoman Lascarro Torres, como presunto propietario de las empresas Intec de la Costa y Omega Building.