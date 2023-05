En la carta, Luis Andrés expresa su cariño y agradecimiento hacia su padre. En ella, le pide perdón por cualquier error que haya cometido y le expresa su deseo de ser siempre un buen hijo. Además, menciona su admiración por su padre y su deseo de seguir sus pasos en la vida . “Papi, te pido disculpas por la nota que te presenté anoche, pero como todo humano, me equivoco, pero, papi, te prometo que no volveré a traerte otra, porque tú siempre me cumples, así que te tengo que cumplir”, inicia diciendo la emotiva carta.

“¡Feliz cumpleaños en el cielo, Luis Andrés! Pasarán muchos años Luis Andrés (QEPD) los que tengan que pasar, no sé cuantos, Dios dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad”, escribió el padre del joven.

“Mi querido Luigui, han pasado 13 años en los que he tenido que vivir de los recuerdos y alimentar mi memoria de esos momentos en los que tuve la fortuna de tenerte a mi lado. Hoy estarías cumpliendo 33 años y aunque es imposible no pensar en cómo estarías en este instante, a mi mente llegan pensamientos como verte ya graduado, disfrutando de la vida, tal vez ya casado o con hijos. Hoy, decidí en medio del dolor por quedarme con esas memorias de tu hermosa sonrisa, recuerdo que cuando se aproximaban tus cumpleaños me preguntabas que te iba a regalar, hoy quisiera poder tenerte para seguir dándote mi amor y todo lo que se le puede dar a alguien que se ama tanto. Ahora no puedo ofrecerte nada material, pero si seguir viviendo en honor a ti, solo me queda el consuelo de mirar al cielo y pedirle a Dios que te festeje con su corte celestial. Con todo mi amor te mando todos los abrazos y besos que no he podido darte. Te amo y te extraño mi amor eterno”, escribió Oneida.