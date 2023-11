Depende desde cuál orilla política se les mire, en estos días, las Representantes a la Cámara Jennifer Pedraza, Catherine Juvinao y Katherine Miranda pueden ser definidas como el Triunvirato del saboteo o como Las tres valientes mosqueteras de la oposición. Es decir, para algunos, son los palos más fuertes en las ruedas de las reformas y, para otros, las murallas que se la juegan por salvar al país de una posible debacle. Al final las discusiones en el Congreso dictarán sentencias. Lo cierto es que, por ahora, con su trabajo legislativo, las tres se han convertido en protagonistas de la agenda legislativa.

En teoría, llegaron al Congreso de la República en representación de grupos de ciudadanos, organizaciones sociales y movimientos políticos considerados afines con el movimiento político del presidente Gustavo Petro, sin embargo, Pedraza, Juvinao y Miranda se desmarcaron rápidamente del bloque oficialista con sus posiciones en temas neurálgicos de las reformas planteadas desde la Casa de Nariño. La reforma política, presentada en septiembre del año pasado, fue el primer escenario de distanciamiento. Frente a la primera apuesta importante del Gobierno, Juvinao fue muy crítica y catalogó el proyecto como “la peor reforma política presentada desde 2003”. Rechazó, por ejemplo, el artículo que según su explicación, permitía “una puerta giratoria entre congresistas y ministros, violando la separación de poderes y acabando con el control político”. Pedraza llamó esa reforma “un adefesio” y denunció que estaba “cargada de micos puestos a sus espaldas”. Por su parte, Miranda, quien hizo parte del equipo de campaña de Petro y lo ayudó a ganar, en ese momento, dijo que esa reforma era una “decepción”. Lea también: Sin saber el costo fiscal, reforma a la salud avanza en un 44 % Al final la reforma política sólo alcanzó cuatro de los ocho debates necesarios y en marzo de este año fue archivada por petición del propio Gobierno. Desde ahí la relación entre las tres congresistas y el oficialismo ha ido de mal en peor, al punto que en estos días son Miranda, Juvinao y Pedraza quienes captan la atención con sus intervenciones y cuestionamientos en el debate de la reforma a la salud. En las dos plenarias más recientes, el triunvirato alzó la voz sobre lo que ellas denominaron como un “mico tamaño orangután”, entre otros, del proceso para escoger o designar a los directores de los hospitales públicos, incluido en el artículo 53 de la propuesta. En la otra orilla de la discusión lleva la bandera el representante por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, coordinador ponente de la reforma a la salud. El congresista del Valle del Cauca dice que las tres mosqueteras han puesto todo tipo de trabas al avance de la discusión de la reforma “desconociendo que ésta ha sido como nunca antes, una de las reformas más discutidas”. Mondragón, además, las señala de dilatar sin fundamentos o basado en mentiras, que, dice, se han encargado de difundir en redes sociales y medios de comunicación haciéndole juego a la oposición y prestándose en varias oportunidades a romper el quórum. Las fuertes posiciones de Miranda, Juvinao y Pedraza las han hecho merecedoras del reconocimiento general de quienes ven con mucho miedo la reforma y la posibilidad de que el sistema de salud del país colapse. Y, por otro lado, esas mismas posiciones les ha traído muchos cuestionamientos y reproches, pues el petrismo las ha mostrado como defensoras de las EPS y “traidoras” del movimiento social y de las organizaciones independientes que las ayudaron a llegar al Congreso.

Otro aplazamiento

El desarrollo ayer de la plenaria de la Cámara de Representantes no fue muy diferente a lo ocurrido en los días previos durante la discusión de la reforma a la salud. Aunque el cierre sí tuvo un toque especial. La escena final fue la de por lo menos unos 30 congresistas de oposición, independientes y hasta de Gobierno, abandonando el recinto con el fin de detener la votación de artículos y exigir garantías para continuar con la discusión del proyecto. En ese momento, algunos, como las mismas Catherine Juvinao, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza, gritaban pidiendo respeto y exigiendo terminar la sesión por falta de quórum. Ante tal situación, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, terminó por levantar la sesión y citó a una nueva discusión el próximo martes 21 de noviembre. Al salir muchos de los congresistas se reunieron en la entrada del salón, hubo gritos, uno que otro insulto, cruce de palabras y hasta celebraciones, como si se tratara de un partido de fútbol. La abrupta terminación de la sesión fue interpretada por muchos como un nuevo fracaso para el Gobierno y para la reforma a la salud, cuyo debate ya ha sido aplazado en reiteradas ocasiones, en medio de duras críticas por supuestos “micos” y presiones del Gobierno para aprobar “a las patadas” los artículos. EL COLOMBIANO habló con Pedraza, Juvinao y Miranda sobre el precio que les ha tocado pagar, de lado y lado, por su críticas al Gobierno y para conocer sus posiciones frente a la reforma.

“Ni un solo peso de las EPS financió mi campaña”

Ante los duros señalamientos de estar defendiendo a las EPS por haber recibido dinero, Pedraza dice que en su caso ni un solo peso de las EPS financió la campaña y que, por el contrario, como están las pruebas en videos de sus intervenciones en el Congreso, son los representantes del Pacto los que han defendido darle a las EPS entre el 5 y el 8% de la UPC, a pesar de que les quitan todas las tareas. “Es decir, les quitan el hueso y les dejan la carne. Eso es un acuerdo que hizo el Pacto Histórico con el Partido de la U, y creo que con el Partido Liberal. Según el mismo representante Mondragón, él defendió ese artículo en la subcomisión diciendo que era lo que habían acordado. A nosotros que no nos vengan a tratar de vendidas a las EPS, porque los que están defendiéndolas son los mismos del Pacto con el artículo 53”, señala la antigua líder estudiantil. De aquellos que la critican por haber traicionado a los movimientos sociales que lideró en el Paro Nacional, les responde que el movimiento social es independiente y en ningún caso está adscrito al gobierno Nacional del presidente Petro. “De hecho un encuentro Nacional de estudiantes de educación superior reclamó sus independencia. Es el Gobierno el que tiene un delirio, creyendo que es de su bolsillo. Cuando acá el movimiento social ha expresado críticas frente a sus decisiones, como a la labor del Icetex, entre otros. Las movilizaciones nunca pertenecieron al Gobierno, fueron amplias, llenas de un montón de gente, con orientaciones políticas diversas”, reseña.

Y califica de un “ego muy grande” al Gobierno por tratar de embolsillarse el movimiento social de 2021, 2019 y 2018. “En medio de estas reformas lo que he planteado es la mermelada a través de la cual lo están tramitando y todas las concesiones que tiene para las EPS. He acompañado los puntos que me parecen acertados y lo he dicho en varias ocasiones. Estoy de acuerdo en quitarle la plata a las EPS. Pero no me van a convencer que regalarles entre el 5 y el 8 de la UPC para que voten acá unos partidos tradicionales clientelistas es lo correcto. No, así no funciono, yo tengo principios”. Por último, Pedraza insiste en que el movimiento social tenía unos planteamientos “superclaros”, en ese momento, por ejemplo, marcharon en contra de la reforma tributaria de Duque, porque “estaba repleta de impuestos indirectos, y ahora llega el Gobierno a poner impuestos al chocolate, a la arepa, por ejemplo, con varias excusas y eso no le parece contradictorio ni incoherente con las banderas del movimiento social de 2021. Ellos son los que tienen rabo de paja y se han olvidado de las consignas que defendían antes y las cosas que les criticaban a Duque ahora se las aceptan Duque, mostrando un doble rasero”.

“Está reforma es un peligro para el país”

A la congresista Juvinao, por su parte no le preocupa que la llamen “traicionera”. Dice abiertamente que si traicionar significa defender a la ciudadanía, dedicarse ocho meses a estudiar con expertos la reforma a la salud, reunirse con organizaciones de pacientes y médicos, hablar con exdirectivos que estuvieron cuando se implementó la Ley 100, el Adres y todas las modificaciones de hace 30 años, entonces es “traicionera”. “Estudiar con disciplina y tomar una posición que no es favorable al Gobierno, significa para ellos una traición, entonces los traiciono sin atisbo de duda. Estoy convencida de que esta reforma es un peligro para el país y, sobre todo, para los pacientes que en este momento son de alto costo o de enfermedades huérfanas o en condición de discapacidad, porque el retraso de un tratamiento les puede significa la vida”, explica sin titubeos. En las redes sociales, sin embargo, la atacan más cada día. Pero, ella se planta y dice que no la afectan ni los insultos de “la bodega petrista ni los ataques del presidente”, y que antes le ratifican que está haciendo lo correcto, que, dice, es defender el bienestar de los ciudadanos que le dieron su confianza. “Me da mucha risa que me digan defensora de las EPS, porque ellos ya son una caricatura. Probablemente soy de las pocas representantes que no se ha sentado con ninguna EPS. Y no estoy condenando a quienes lo han hecho. No sé quiénes son los gerentes de Sanitas, de Sura, de Compensar, no conozco a ninguno. Me da risa que el Pacto Histórico a falta de argumentos para controvertir las posiciones, lo único que les queda es insultarnos, calumniarnos, que somos vendidos. Antes invito al presidente Petro y a los miembros del Pacto Histórico que si tienen pruebas denuncien puntualmente. Inclusive yo los acompaño”, dice Juvinao

“Le critico a Petro las mismas prácticas corruptas que le critiqué a Duque”.

Katherine Miranda también hace parte del Partido Alianza Verde, uno de los partidos de gobierno, lo que ha hecho que le lluevan críticas por lado y lado. Ella dice que considera que hay que ser más fiel a los principios que a las personas y que, en ningún momento, su actuar ha estado en contra de los que siempre ha predicado y por lo que ha luchado. “Lo que critiqué en su momento con el presidente Iván Duque son esas prácticas un poco corruptas y clientelistas, y son las mismas que hoy crítico al Gobierno actual”, destaca. La representante por Bogotá señala que lo que han pedido con la reforma a la salud es garantías y la posibilidad de controvertir y hacer modificaciones, y no lo han permitido. “Por ser un partido de gobierno no tenemos que votar a ciegas. En eso se han equivocado, nuestras voces críticas no buscan hacerle daño al Gobierno, sino buscan ayudar a enderezar el camino que ha tomado”. Sobre los duros cuestionamientos de parte del oficialismo, Miranda cree que se deben a la falta de argumentos y por eso ha terminado calumniada y estigmatizada. Insiste en que lo único que quiere es que se haga una reforma estructural, que responda a las necesidades del país, no simplemente a capricho y con odio hacia los privado. “Lastimosamente vemos un Gobierno que cree que porque fue elegido por 11 millones de colombianos, le puede quitar al Congreso la capacidad y el deber de hacer control político. Se equivocan si creen que voy a ser el ‘Anatolio vote sí’ de este periodo, tengo mis principios y posiciones que no cambian con el gobierno de turno. Me pueden señalar de lo que quieran, duermo con la conciencia tranquila porque defiendo la salud de los colombianos. Se necesita una reforma pero no improvisada como esta”, remata.