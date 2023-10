Ese terruño de tierra ocre, ahora santo, fue una fosa común abierta a pico, pala y machete en el 2008 . Está junto a árboles frondosos que protegieron por años de la lluvia y el sol a ese sepulcro clandestino , y un palo de teca es la señal inequívoca que por años Robert, otro de los hermanos, se esforzó en mantener intacto para no perderles el rastro a sus tres seres queridos enterrados allí luego de ser fusilados por las Farc.

El pedazo de selva que albergó por 15 años los cuerpos de los hermanos Héctor, Luis y Rafael, hoy es un campo santo . Allá en las profundidades del Nudo del Paramillo, entre Antioquia y Córdoba , donde la guerra se libró con la espesura de la manigua como cómplice, reposa una cruz de madera, varios manojos de flores blancas, y las lágrimas de la familia Pastrana Ruiz que por 5.629 días esperaron, lloraron, rogaron y volvieron a esperar un regresó que nunca llegó, por lo menos, no como lo imaginaban.

— Sentí que alguien me sopló el brazo derecho, recuerda Ana . Dio gracias a Dios y sintió un alivio, no de alegría, como dice la mujer, sino de tranquilidad, de calma. Desde ese día sus peticiones cambiaron y ahora solo pedía al cielo encontrar los restos de sus tres hijos.

“No quiero que llores ni estés triste mami. Yo sé que siempre pasamos 24 y 31 juntos, pero este año no nos esperes, porque no vamos a llegar porque a nosotros nos mataron”.

Los primeros años de búsqueda de Héctor, Luis y Rafael solo trajeron frustraciones y la rabia de no saber de ellos a la familia Pastrana Ruiz. Rober, el mayor de los hermanos, se encargó de iniciar la búsqueda y después fue seguido por los demás miembros de la familia. Sin la habilidad de un investigador, pero con la experticia de un cazador que busca a su presa, empezó a juntar los pedazos de esa historia fragmentada , alimentada por el miedo de las personas que sabían algo de los tres hermanos pero que no se atrevían a decirlo por miedo a correr la misma suerte y morir bajo el tiro ensordecedor del fusil guerrillero.

Con cada viaje aumentó la frustración, y la impotencia de no obtener información le doblegó muchas veces el espíritu, pero no se rindió. Un día se le ocurrió la idea de hacerse pasar por un funcionario del Gobierno y volvió a El Venado. Esta vez, todo sería diferente. Una mujer que lo vio en este viaje y que lo había visto en los otros, se le acercó y le dijo que no le mintiera, que él era igualito a los hermanos desaparecidos, que le iba a ayudar a encontrarlos.

“Lo que hice para buscarlos lo hice porque me nació, no quería que mi mamá estuviera preocupada, había que encontrarlos a ellos y ella quería saber qué había pasado, fueran vivos o muertos”, dice Rober.

Las primeras pistas lo llevaron a internarse en lo más profundo del Nudo del Paramillo. Fueron horas y horas a lomo de mula desde el caserío. Atravesó valles, montañas y ríos para llegar hasta el terreno que las Farc dispusieron para enterrar clandestinamente a sus hermanos.

Rober dispuso todo para acordarse cada vez que quisiera saber dónde estaban enterrados los de su sangre. Con la información que pudo conseguir en tantos años de búsqueda tocó puertas, habló con funcionarios, les gritó a los gobiernos de turno su tragedia, contó su historia una y otra vez. Nunca obtuvo una respuesta.

Pero en el 2018 el cielo volvió a ser benévolo con él, con su madre Ana y con sus hermanos, no fue esquivo y en su camino apareció el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR.