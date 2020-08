Una oleada de críticas en redes sociales despertó la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien afirmó el pasado 31 de julio que la gran mayoría de contagios de covid-19 se han dado en los hogares y no en el transporte público como se podría pensar inicialmente. No obstante, esta hipótesis aún no está respaldada por los científicos.

“Está claro que el sitio de mayor riesgo de contagio no es el transporte masivo, es la casa, pues es donde nos estamos contagiando masivamente, tal vez porque nos descuidamos...