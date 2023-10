“Con la empresa del Metro hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar la primera línea en dos fases, una primera elevada y una subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías. No implicaría mayores demoras, técnicamente es posible, jurídicamente también. La pregunta es: ¿políticamente? ”, expresó el mandatario.

Durante un evento público, la alcaldesa pidió respeto a Bogotá frente a este tema, recalcando que “el Metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá. El Metro no tiene reversa: a Bogotá se le respeta” .

“Vale más para la democracia la decisión de Colombia y de Bogotá que el Presidente de China, por muy importante que sea. Que les pregunten primero a los bogotanos si quieren que se pare su metro. Es una falta de respeto que le estén preguntando a un gobierno extranjero qué quiere hacer con la vida de Kennedy y con la vida de Bogotá”, manifestó la mandataria.

En su intervención, López reveló que el presidente de China, Xi Jingping, no citó al presidente Petro para abordar el tema del metro de Bogotá, “el presidente de China respeta a Colombia, respeta a Bogotá y respeta los contratos, y no aceptó hablar con un Jefe de Estado de un contrato en una ciudad de América Latina. Para eso no son las visitas de estado”.