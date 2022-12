Cansados de pagar hotel, dormir en el piso del hospital y de la soledad de una ciudad que no es la suya, los familiares de Saray han recurrido a todos los medios posibles para que la niña puede pasar la Navidad con los suyos. Incluso ya han radicado dos quejas a la Superintendencia de Salud que, hasta ahora, no han dado ningún resultado. El pasado 12 de diciembre, el defensor de familia del Icbf en Pereira le escribió una carta al Hospital solicitándole la remisión en tanto la “red de apoyo” de la menor se encontraba en Cali.

La Adres es quien paga por la atención médica de la niña, pues esta entidad es la encargada de cubrir los gastos médicos de las víctimas de desastres naturales o de actos terroristas en el país hasta por 800 salarios mínimos diarios. Sin embargo, que sea la Adres y no la EPS quien pague los servicios no debería ser una razón para que un hospital le niegue la atención a un paciente.

La familia de Saray dice que es porque el Hospital Universitario San Jorge no la quiere dejar ir para cobrar el dinero del seguro del Soat , pero desde el Hospital aseguran que han hecho todo lo posible para remitirla a Cali, pero que ningún otro hospital quiere recibirla, según ellos, porque los gastos de hospitalización de la niña no los cubre la EPS sino la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres.

Pero el San Jorge insiste en que no ha sido falta de voluntad, sino que son los hospitales de Cali los que no responden ante su solicitud de remisión. De hecho, le enviaron a este diario los pantallazos de los correos que desde hace 10 días —cuando llegó la carta del Icbf— le han enviado a diferentes IPS del Valle del Cauca: la Clínica Imbanaco, el Hospital Valle de Lili, el Hospital Universitario del Valle y la Clínica Club Noel. De todos ellos, solo la última respondió al correo diciendo que no tenía disponibilidad de cupo, por lo que no podía recibir a Saray.

Todo apunta a que la menor, que hace apenas un par de semanas perdió a su madre y a su hermano, tendrá que pasar la navidad —en la que esperaba recibir su primera bicicleta— lejos de sus amigos y familiares, pues al parecer nadie quiere recibirla. ¿Por qué?