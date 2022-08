Sin embargo, la sala plena del CNE tomó la decisión de archivar la petición tras aprobar una ponencia de los magistrados Doris Méndez y Nelson Polanía, quienes argumentaron que no había suficientes pruebas para determinar una presunta infracción a la normatividad vigente en materia de financiación de campañas.

El CNE “desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos referidos, por lo cual no es posible determinar la presunta vulneración al régimen del monto de gastos de campaña”, señaló una de las últimas decisiones de los magistrados, quienes terminarán su periodo este miércoles.

“Dirigentes del Pacto Histórico ofreciéndole la no extradición a los extraditables. Eso lo van a sacar pronto”, dice Barreras en el video, dando a entender que tenían conocimiento de que los medios iban a referirse a este tema, que causó el escándalo que antecedió a los “petrovideos” por el “perdón social” que propuso Petro para las personas presas, incluidas las corruptas.

Otro que quedó en la memoria fue uno en el que aparece un estratega comunicacional de Petro, Sebastián Guanumen, quien aseguró que de forma paralela a la campaña oficial, se iba a “trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque”. “Eso significa que, seguramente, la línea ética, pues, se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, dijo el joven politólogo, lo que causó indignación en la oposición.