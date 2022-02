Así las cosas, todo parece indicar que al ver que estaba en riesgo la estabilidad de este proyecto político creado dos años atrás, sus miembros prefirieron hacer la repartición antes de resolver las diferencias, y un día después simplemente propusieron que Gaviria y Betancourt resolvieran sus diferencias, pero esto no pasó.

Solo serán seis aspirantes

En su búsqueda por superar a ojos de la opinión pública esta rencilla y la dimisión que anunció Betancourt el sábado 29 de enero, los seis precandidatos presidenciales que quedaron en la CCE tienen previsto poner en marcha una estrategia para transmitir un mensaje de unidad que supere de la lectura de amplias diferencias y falta de consensos para solucionar los conflictos.

En ese sentido, este diario conoció que los seis aspirantes no tienen previsto hacer más alianzas después del episodio del ultimátum, por lo que decidieron empezar a hacer campaña conjunta a partir de la próxima semana y su primer destino elegido para ese propósito fue la región Caribe, donde harán recorridos y conversatorios públicos para tratar de promover sus seis candidaturas y su consulta.

“Se va a tratar de superar la polémica de la pelea con un trabajo conjunto entre los seis. El propósito es no incluir a más candidatos por todo lo que pasó con el tema de Ingrid Betancourt y la alianza con Luis Gilberto Murillo está completamente descartada”, expuso una fuente al interior de la convergencia, que pidió no revelara su identidad.

Este cierre de filas se lo confirmó a EL COLOMBIANO el también precandidato Luis Gilberto Murillo, del partido Colombia Renaciente, quien aseguró que no retornará a CCE después de la propuesta de Galán de tener solo tres aspirantes en la consulta, con lo que el ministro del Medio Ambiente se sintió excluido.

“Tan pronto llegamos Ingrid Betancourt y yo a la coalición, la discusión fue que había muchos candidatos y que había que disminuirlos. Uno siente que no hay espacios y que no es bienvenido (...) Mi salida no tiene reversa”, le aseguró Murillo a este medio.

Al tomar sus propios caminos fuera de la coalición, los candidatos de Verde Oxígeno y Colombia Renaciente dividirán los votos del bloque del denominado centro, de cara a la primera vuelta. Esta situación estaría impulsando la aparición de voces dentro de la CCE que le estarían pidiéndole en particular a Betancourt que considere desistir de su aspiración presidencial.

Al respecto, la aspirante de Verde Oxígeno aseguró que no se le pasa por la mente esta posibilidad y confirmó que estará en el tarjetón presidencial el 29 de mayo. “La decisión de ir a la primera vuelta no tiene reversa, cuento con el apoyo de los colombianos indignados por la corrupción”, dijo.

Sobre esta candidatura en solitario se pronunció su excompañera de partido y ahora senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien dialogó con este medio y además de negar que fue una de las que le pidió a Betancourt que desista de lanzarse, planteó que es desacertada su actitud divisoria con el ultimátum y su decisión de aspirar.

“No le pedí a Ingrid que desista. Mi afecto personal por nuestra labor política del pasado está intacto, pero es un completo desatino que se lance porque es algo que implica un amplio proceso social y ella no lo tiene. Además, ese enfrentamiento con la coalición fue injusto y absurdo, es algo que hace daño”, le aseguró Lozano a este diario.

Tras la separación y definición del orden en el tarjetón, la CCE tendrá que darse a la tarea de zanjar sus diferencias internamente y no en público, tiene pendiente acordar cómo definirá quién será la fórmula vicepresidencia, y tendrá que hacer campáña lidiando con el hecho de que es la única coalición que irá a consulta sin contar con mujeres entre sus precandidatos