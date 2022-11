La afirmación de que el país tiene “el peor sistema de salud del mundo”, dicha por el presidente Gustavo Petro y respaldada por su ministra de Salud, Carolina Corcho, en Aracataca (Magdalena) hace una semana, encontró una fuerte contradicción en la investigación sobre cobertura en salud publicada por la revista The Economist y que hace referencia a un informe de hace un mes en el que Colombia sale bien librado.

En Aracataca, el mandatario dijo que “el sistema de salud tiene que generar vida en Colombia, y no muerte. Para que genere vida, tiene que ser un derecho. Si genera muerte, tiene que ser un negocio”.

No obstante, los datos de la investigación de The Economist ubican a Colombia en lugares de privilegio. Tan solo uno de los ítems evaluados relacionados con la Salud en la Sociedad (Health in Society) dejó al país en el puesto 6, con un puntaje en desempeño de 86.9 sobre 100. Solo fue superada por Tailandia, Canadá, Corea del Sur, Ucrania y Francia; y estuvo por encima de Australia, Polonia, China y Filipinas. Incluso países como Rusia y Cuba fueron relegados y su calificación estuvo por debajo de los 50 puntos.

“Una nación que no cree que todos tienen derecho a la salud, o que cree que la política de salud puede considerarse por separado de otras decisiones políticas, es menos probable que apoye la salud inclusiva”, dice el informe. Y agrega que –en indicadores específicos– “Colombia logra el máximo puntaje por tener como prioridad la Salud y el Empoderamiento de sus Personas”.

En la ruta de la medición, Colombia también tuvo una destacada calificación en un indicador que toca el bolsillo de los colombianos. Con 67.9 puntos, el sistema de Salud del país permite el acceso a los colombianos teniendo en cuenta el porcentaje de personas que asumen un gasto de más del 10% de sus ingresos en salud.

Según las conclusiones del estudio, Colombia tuvo un promedio positivo al tener un puntaje de 3.9 por encima de la media utilizada en la medición cuya base era 64 en los 40 países evaluados, y tuvo dos puntos porcentuales menos que Canadá.

“Nuestra investigación también examina en qué medida el país identifica grupos de población vulnerables, monitorea y reduce las desigualdades en salud, y si algún grupo de población está específicamente excluido de los servicios de salud”, dice la revista The Economist.