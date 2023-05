Colombianos comienzan a fumar desde los 15 años

El primero “se logra con impuestos para que esos productos tengan precios altos. Por ejemplo, los vapeadores no pagan impuesto al consumo”, dice. En cuanto al segundo, “en Colombia han sido muy exitosos, pero vimos un retroceso después de la pandemia y deben ampliarse a los cigarrillos electrónicos”. Y el último va encaminado a que no sea más “un artefacto naturalizado en los ambientes de los jóvenes y que no se promueva más la cultura del consumo”.

Actualmente, en el Congreso cursa un proyecto que busca regular los cigarrillos electrónicos y vapeadores, y actualizar la Ley 1335 de 2009 para extenderles las medidas de control.

Premio de la OMS por control de tabaco

La Organización Mundial de la Salud entregó el premio “World No Tobacco Day Awards 2023” a Blanca Llorente por sus contribuciones a largo plazo a la investigación y la defensa del control del tabaco en Colombia, en la región y a nivel mundial. Cada año, la OMS distingue a profesionales de la salud, investigadores, funcionarios, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil que hayan realizado una contribución destacada en el avance de las políticas y medidas incluidas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) en cada una de las seis regiones que la integran.