Alerta de supuesto hackeo a OmegaPro; inversores no han podido retirar su plata Recientemente, se denunciaron hackeos en plataformas bancarias como Bancolombia y Davivienda. Estas denuncias se ampliaron a la empresa OmegaPro, donde las personas que invirtieron no han podido retirar su dinero. La Superintendencia Financiera sostuvo que no tiene claro a quién se le pueda reclamar por estas fallas, por la naturaleza de OmegaPro.

OmegaPro no esta aprobada por la Superintendencia Financiera del país. Foto: sacada de redes sociales. @omegaproinversiones.