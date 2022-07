Violencia sexual

Tras escuchar a más de 10.000 mujeres en todo el país, la Comisión también concluyó que por lo menos 32.446 de ellas fueron sometidas a tratos en contra de la dignidad y la libertad sexual.

Una de ellas fue Consuelo, quien viajaba hacia el cumpleaños de su mamá cuando fue violada en medio de una llamada “pesca milagrosa”. Cuenta que sintió como si la rifaran porque a los guerrilleros les dieron a escoger entre las mujeres que iban en ese bus.

“A cada mujer, uno le cogía las piernas, otro un pie, otro el otro pie, el otro la mano y el otro la sujetaba. Decían: “Para que les sea facilito y no tengan tanto problema se quedan quietas; si no, a la fuerza”. Me desmayé de tanto llorar, de tanto hacer fuerza, de tanto clamarle a Dios”. Cuando se despertó, Consuelo había sido violada por siete guerrilleros.

Las otras mujeres tuvieron que ver cómo violaban a sus compañeras campesinas, y no fueron las únicas, la Comisión describió que esa también fue una forma de tortura: decenas de hijas, esposos, y hermanas fueron obligados a observar mientras violaban a sus seres queridos.

De hecho, la Comisión reveló que, del total de víctimas escuchadas, el 13% fueron obligadas a presenciar otros abusos.