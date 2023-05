Respondiendo a una entrevista de la Revista Bocas en la que Duque criticó varias cosas del Gobierno actual, Petro dijo que “Yo no le destruyo los ojos a los jóvenes con granadas lacrimógenas, soy un demócrata y no un tirano”, insinuando que Duque fue el responsable de las decenas de jóvenes que resultaron heridos por el Esmad durante las manifestaciones.

“Este es un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado. Y no hay forma de que ningún país prospere si no tiene un sector privado con certidumbre, con inversión, con claridad sobre las reglas de juego y con claridad sobre el futuro”, remató Duque.

Pero el jefe de Estado fue más allá y, a propósito de su pelea con el expresidente, aprovechó para criticar las recientes decisiones del Consejo de Estado.