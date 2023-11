¿Qué hacer para cuidarse?

Al momento de ver el impacto de un rayo, empiece a contar los segundos hasta escuchar el sonido del trueno. Si el tiempo es menor a 30 segundos, significa que la tormenta eléctrica está a menos de 10 kilómetros de su ubicación. Debe alejarse y buscar un lugar seguro.

La recomendación, también, es esperar mínimo 30 minutos para retomar las actividades al aire libre después de presenciar una tormenta eléctrica.

¿Qué hacer con una persona que fue impactada por un rayo?

Si la persona quedó inconsciente, debe ser reanimada por alguien que tenga conocimiento en RCP. Debe ser trasladada de manera urgente a un centro asistencial. No es cierto que el tocar a la víctima de estos sucesos pase corriente eléctrica.

“Es más probable ser impactado por un rayo en zonas rurales que en ciudades, puesto que hay más espacios abiertos, casas inseguras y el desconocimiento de las prevenciones en las áreas rurales”, se lee en el estudio “Lightning fatalities in Colombia from 2000 to 2009” del médico Norberto Navarrete.

Si está realizando actividades al aire libre y escucha un trueno, la recomendación principal es buscar un refugio rápidamente.