Justo este martes la discusión acabó en medio de una intensa pelea entre los representantes David Racero, del Pacto Histórico, y Andrés Forero, del Centro Democrático. Mientras el primero lo acusaba a él y a otros partidos de “sabotear” la discusión de la Reforma justo cuando varios congresistas la estaban apoyando, el segundo le alegaba que la bancada de Gobierno estaba haciendo “jugaditas inconstitucionales” y desconociendo “la voluntad del pueblo que no quiere esa reforma”.

Y la prevención no es para menos, pues los mismos congresistas de oposición le han advertido al Gobierno que pedirán revisión de la Corte con esta reforma, y con casi todos los demás proyectos de Petro, p ara evitar cualquier “mico” o artículo que vaya en contra de la Constitución. Para este punto concreto, partidos como el CD, Cambio Radical y hasta la Alianza Verde, señalaban que no se podía seguir votando el proyecto este miércoles básicamente porque la sesión del martes había terminado sin el quórum suficiente y, por ende, al pasar a la sesión formal, este 8 de octubre debía ser para anunciar proyectos.

Con todo eso, los congresistas que sí querían continuar con la discusión acusaron a sus colegas de estar “saboteando” la discusión para dilatar la votación y convencer a más representantes de votar en contra.

De hecho, el presidente de la Cámara había dicho que, a la luz de esa mesa directiva, no se había presentado ningún error jurídico que impidiera continuar con el debate. Pese a eso, prefirió someterlo a votación para evitar posibles vicios de trámite que sí alegaban los corporados.

Sobre esto, uno de los más señalados de “sabotear” fue Forero, quien incluso quedó grabado el martes en medio de la acalorada discusión con Racero diciendo que “seguiré saboteando lo que sea necesario”.

Sobre todo esto, la senadora Valencia –una de las principales voces de ese partido– dijo que, efectivamente, “el deber de los congresistas de oposición es evitar que las malas reformas avancen. Y para eso pueden votar negativamente o no participar en los debates para que no haya quórum y, por ende, no se puedan discutir”, dijo.