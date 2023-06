Las cifras no cuadran: así van los 182 casos de feminicidios de 2023

Nidia Romero vive desde hace tres años la anormal cotidianidad de no escuchar la voz de su hija, de no verla ni de aconsejarla. Desde marzo de 2020, el feminicidio de Ana María Castro Romero le consume en lágrimas, impotencia y una cruzada ante la Fiscalía para buscar justicia y esclarecer su muerte.

Este 2023 no es la excepción. Según la fundación Feminicidios Colombia, a corte del 14 de mayo se presentaron 115 feminicidios consumados, según su criterio jurídico; y, según la Red Jurídica Antimilitarista, la cifra es de 133 casos, de los cuales ocho se registraron en Medellín. Entre tanto, los datos de la Fiscalía señalan que hasta mayo se han abierto 182 procesos por ese delito.

Hoy, Nidia afirma que el trabajo de la Fiscalía en el caso de su hija fue “una total inoperancia, porque si no hubiera actuado como lo hice, no se hubiera logrado una condena”, pues afirma que muchos documentos cruciales para el desarrollo del caso los aportó ella. “Esa inhabilidad me parece terrible y uno se siente bendecido por la condena, pero no actuaron como debieron”.