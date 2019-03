Con verdad a medias llegó la justicia para el Héroes de Granada

“Al menos se va consolidando la justicia frente a hechos tan aberrantes”, dijo, aunque no estaba contenta, puesto que todavía la verdad no ha sido esclarecida completamente.

Las declaraciones de los 13 hombres sentenciados (Luberney Marín Cardona, quien fue el comandante financiero de dicho bloque, y otros cuatro comandantes militares: Parmenio de Jesús Usme García, alias “Juan Pablo”; Jhony Albeiro Arias, conocido como “Hernán”, Francisco Antonio Galeano Montaño, alias “Colero”, y Luis Alfonso Sotelo Martínez, conocido como “Jhon”, entre otros) han ayudado a recuperar los despojos mortales de 47 de los 200 desaparecidos de San Carlos. El resto de las familias siguen esperando la verdad de lo que les ocurrió y esa esperanza se diluye con el fin del proceso judicial.

En esa misma situación está Luz Inés Restrepo. Viajó desde Titiribí (Antioquia) hasta Medellín para saber qué le había pasado a su hermano. Allí, durante la audiencia se enteró que la justificación de los paramilitares para asesinar a su familiar era que “ayudaba a los guerrilleros”.

Jesús Antonio Restrepo Arango, hermano de Luz, sufrió torturas durante un día completo a la vista de todo el que pasaba por el paraje de Corcovado, en Titiribí. Estuvo amarrado, fue golpeado y pasó hambre durante más de 24 horas y finalmente lo montaron a un camión y nunca más se volvió a saber de él, hasta ayer, que supo que los exintegrantes del Bloque Héroes de Granada reconocieron haberlo asesinado por supuestamente ser un guerrillero explosivista, consumando así la revictimización de los Restrepo.

“Él era un muchacho que vivía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa”, dijo Luz Inés una y otra vez tratando de dignificar el nombre que enlodaron los armados. Por eso reclamó que le digan la verdadera verdad y no un libreto armado para el momento.

“Ellos no me han dicho la verdad, necesito que me digan quién lo mandó a matar y por qué lo mataron. Mi hermano no es nada de lo que acabaron de decir ahí”, y además lamentó que aunque los exparamilitares reconocieron el homicidio, no hayan dicho dónde reposa el cadáver. “Exijo la verdad y quiero la verdad por dura y amarga que sea”.

El magistrado Cárdenas manifestó en la audiencia que “en mención a los derechos de las víctimas se debe indicar que en la gran mayoría de los casos se comprobó que efectivamente ninguna de estas personas hicieron parte o favorecieron a grupos insurgentes”.