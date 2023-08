Pero legisladores consultados por EL COLOMBIANO señalaron que ese no es el único motivo por el que la agenda no ha arrancado. Apenas el miércoles fue la reunión de los voceros de los partidos, un desayuno para sentar las reglas de juego en el Legislativo en este periodo y se está planificando lo que les pedirán a los presidentes de las cámaras y las comisiones priorizar en sus calendarios.

Poco se ha movido el Congreso pese a que ya pasaron tres semanas desde que se instaló la segunda legislatura. Las anunciadas nuevas reformas del Gobierno no han sido radicadas y los congresistas cuentan que los ministros poco se han pasado por los pasillos del recinto desde el 20 de julio.

El segundo intento de la reforma laboral –de la misma que hundió el Congreso en junio– no ha sido presentando, tampoco el proyecto de ley de la reforma a la educación con la que prometen modificar la Ley 30. Este proyecto se presentaría apenas dentro de un mes y para el articulado aún no hay consensos sobre el texto, por lo que solo se sabe que este llegaría a la discusión legislativa en algún momento de este año y se demorará más que las otras reformas.

A los legisladores no les han comentado cuándo se harán esos debates y menos se ha mencionado cuándo se radicarán las otras reformas.

Hay dos cronogramas: el que ponen los congresistas con sus proyectos de ley y el que pone la Casa de Nariño con las reformas , textos que aún no han sido radicados aunque ya fueron anunciados por el Ejecutivo, desde el discurso del presidente Gustavo Petro del 20 de julio.

El problema, dice el representante a la Cámara Hernán Cadavid, es que “el tiempo para avanzar era este primer mes de la legislatura porque el próximo mes será más difícil”. Justamente, porque los partidos estarán concentrados en el momento central de la campaña y los congresistas estarán moviendo a sus fichas en los territorios, no sesionando en el hemiciclo.

Control político

¿Pero qué ha pasado en el recinto? La plenaria del Senado del martes, en la que se iba a discutir el proyecto de reducción del salario de los congresistas, fue aplazada porque los legisladores no pudieron llegar por el paro de taxistas.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no apareció al debate de control político citado en la Comisión Primera del Senado para revisar la ejecución presupuestal de esa cartera y está en veremos el que le habían citado al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Al funcionario lo habían llamado para la Comisión Primera de la Cámara, pero esa jornada se terminará moviendo porque su despacho no ha enviado las respuestas del cuestionario que le hicieron los congresistas, que se niegan a hacer la sesión si no tienen tiempo de estudiarlas.