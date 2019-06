Contraloría crea cruzada contra obras inacabadas

Un retraso de 309 días alcanzó hoy la ejecución de la obra de construcción de la Institución Educativa Normal Superior de Envigado y en el lote aún no se ve siquiera una máquina removiendo tierra. El incumplimiento en el cronograma afecta no solo a la comunidad del barrio Los Naranjos, donde está el terreno vacío, sino a 2.267 estudiantes que estaban matriculados en la institución y que fueron trasladados temporalmente a otras sedes educativas que ya no dan abasto.

Ante este preocupante panorama, la Contraloría General de la República incluyó la Normal de Envigado y otras 24 instituciones educativas que se construyen en Antioquia con recursos de Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), en el programa Compromiso Colombia, que fue lanzado ayer y que busca establecer mesas de diálogo entre entidades públicas, contratistas y comunidades, para establecer compromisos entre las partes, y que las obras puedan seguir su curso sin inconvenientes.

Al respecto, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, celebró la creación de la estrategia y explicó que esta es una herramienta para que la misma ciudadanía, las veedurías, “empiecen a presionar a los contratistas para que entreguen las obras con las que se comprometieron”.