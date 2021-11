ICBF tiene a 5.159 niños sin definirles si serán o no dados en adopción

Pedro* tenía 10 años y vivía en Medellín cuando fue víctima de abuso sexual varias veces, presuntamente a manos de su papá. El Instituto Colombiano de Bienestar (ICBF) supo de su caso y designó a un equipo de Defensoría de Familia para verificar la situación. Entonces comenzó su proceso de restablecimiento de derechos, que consta de seis pasos, y que podría culminar en una entrega en adopción. El niño no tiene a más personas que se hagan cargo de él, su mamá no está y su familia cercana no tiene cómo ocuparse de su crianza.

El caso de Pedro hace parte de los 5.807 procesos que abrió el ICBF en Antioquia a causa de violencia de toda clase en contra de menores de edad; y su caso hace parte de los 5.159 que figuran en la base de datos de procesos de restablecimiento de derechos que abrió el ICBF porque superan el plazo de 18 meses permitido por la ley para ese procedimiento.

La anterior es una de las señales de alarma que encendió la Contraloría, al ponerle la lupa al Programa Nacional de Adopciones, en cabeza del ICBF, consignadas en el informe macrosectorial 2021, cuyo corte es a diciembre de 2020.