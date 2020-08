Martha Debbie

Coordinadora de la Red de Mujeres Comunales

Textualmente

“Las redes la destrozan porque es mujer”

“La Vicepresidenta ha sido totalmente intensa en el tema de empoderamiento de la mujer, pero de una mujer vista de manera integral, es decir, no es un asunto solo de género sino como la mujer gestante de vida, como empoderadora de valores en familia, en su rol de sostén en la familia y su rol económico. Las mujeres necesitábamos repensarnos y mirar cómo podíamos avanzar entre nosotras mismas, porque una verdad de a puño es que no somos capaces de trabajar entre nosotras. En el tema de la Vicepresidenta, independientemente de quien sea, nos falta ser solidaria con ella. Las redes sociales la destrozan por ser mujer. Eso se lo hacen a una mujer y todos callados, ninguna mujer la defiende. El mundo la destrozó porque le pagó una fianza por un hermano y eso pasó en el siglo pasado, y ahí el país entero la descalificó. A ella le ha tocado duro. Y pienso que no es porque sea Marta Lucía Ramírez, es porque es mujer y eso es violencia. En ella se está evidenciando el tema de violencia en Colombia, se muestra el machismo soterrado que hay. Por eso insisto en que las mujeres necesitamos empoderarnos realmente para poder soportar estos escenarios tan difíciles. Insisto, a ella la lapidan por todo, por ser mujer. No la dejan trabajar, no ven nada bueno. A ella le queremos exigir la perfección en todo. A ella le exigimos cosas que ni siquiera tenemos nosotros. Por Dios, nos debemos sentir orgullosas de que sea la primera vicepresidenta del país. Yo hablo por las mujeres con las que te trabajo que son cerca de 8.000, y es que la mirada de la vicepresidenta si nos ha cambiado, nos ha influido, ella ha sido un ejemplo. En estos dos años, ella tiene varios desafíos, por ejemplo, el empoderamiento económico para las mujeres, por un lado para aquellas que ya son empresarias o que tienen emprendimientos y dejar un ejemplo, un legado en ellas. Que afiancen sus emprendimientos y su otra tarea es que la juventud se incorpore, con voz y votos, participando de manera activa en estos nuevos escenarios de trabajo”.