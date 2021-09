De no acogerse de forma estricta a los protocolos de bioseguridad, como el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, las empresas en Colombia están en alto riesgo de generar altos contagios de coronavirus, pese a los avances en el plan nacional de vacunación y a la reducción de casos positivos en las últimas semanas.

Por ello, el funcionario reiteró la necesidad de continuar el proceso de reactivación sin bajar la guardia ante las medidas de protección. “No significa que no haya eventos o reuniones o que no dinamicemos la economía, sino hacerlo de forma segura”, manifestó el funcionario, quien resaltó que tras la Feria de las Flores, celebrada hace dos semanas en Medellín, no se presentaron concentraciones de contagios, debido a que los eventos masivos se hicieron siguiendo los protocolos de bioseguridad.

Moscoso también llamó la atención sobre algunas compañías que han relajado las acciones para protegerse del virus en el proceso de retorno de los empleados, una situación que también está sucediendo en otros espacios como los restaurantes, según establecieron las autoridades, pues han aumentado el número de mesas y el número de personas permitidas en las mismas, lo que significa un riesgo mayor: “Las mesas que antes eran para dos, ahora son para cuatro o para seis. En estos sitios cerrados y donde nos quitamos el tapabocas hay un riesgo muy grande. Ya tenemos varios conglomerados en este tipo de lugares”.

Por ello, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a complementar el proceso de vacunación, que tiene una posibilidad de minimizar el riesgo entre el 70 % y el 80 %, con una buena implementación de la estrategia PRASS, que se encarga de la búsqueda activa de infectados, para frenar la cadena de contagios.

Con corte al 10 de septiembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que los 541 conglomerados restantes del país se distribuyen de la siguiente manera: 126 en centros de protección; 80 comunitarios (barrios, veredas o sectores); 102 en instituciones educativas; 67 en instituciones de salud; 42 en población carcelaria; 17 en la policía; 14 en comunidades indígenas; 6 en las Fuerzas Militares y 1 en población migrante.